Т4 Series България излъчи първите си победители

Николай Цвятков и Симеон Караиванов влизат в историята като първите победители в новия национален картинг шампионат – T4 Series България. Сезон 2026 в T4 Series България стартира през уикенда на писта „Пауталия“ в Кюстендил.

T4 Series България стартира кампанията със състезания в два класа – Бамбино и Мини. Бамбино дебютира у нас – за първи път деца между 5 и 8 години получават шанс да се състезават в професионалния картинг, а Мини е за пилоти между 8 и 11 години.

Новият картинг шампионат T4 Series България стартира този уикенд

Николай Цвятков спечели убедително първия кръг в клас Мини – в квалификацията той изпревари с 0,6 секунди Брайън Дунев и с 0,7 секунди Мишел Манджукова. След това Цвятков спечели и трите състезателни манша, което му донесе победата в кръга, а заедно с него на подиума се качиха Кристиан Варушев и Александър Тренков. Цвятков събра 75 точки, Варушев – 56, а Тренков – 42.

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

В Бамбино трима пилоти водиха битка за победата, като накрая успехът взе Симеон Караиванов, който взе първото място с 2 точки повече от Иво Янков и с 4 пред Самуил Латев. Интересното тук беше, че и тримата спечелиха по един манш след квалификацията, а Караиванов взе победата с още едно второ и едно трето място, като събра 63 пункта. Янков остана 4-и в първото състезание и това реши битката за крайната победа срещу Караиванов.

Вторият кръг от сезон 2026 в T4 Series България ще е на 11-12 юли на картинг пистата в Хасково.

Любо Руйков тества картинг на T4 Series България

Снимки: T4 Series България