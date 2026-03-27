  Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

  • 27 март 2026 | 23:16
Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

Световният шампион Марк Маркес се доближи на само 0.063 секунди от абсолютния рекорд на „Пистата на Америките“ край Остин в хода на официалната тренировка преди неделната Гран При на САЩ в MotoGP.

В рамките на 60-минутната сесия заводският пилот на Дукати завъртя обиколка за 2:00.927, която му осигури първото място и го остави на по-малко от десета от рекорда на тексаското трасе. Той е притежание на Маверик Винялес, който го постави в квалификацията в Остин преди две години, когато беше пилот на Априлия.

Маркес беше един от само двата пилоти, които слязоха под 2:01 за обиколка днес заедно с Ай Огура от Тракхаус Априлия. Японецът изостана с 0.053 от световния шампион, а тройката с пасив от 0.187 оформи Фабио Ди Джанантонио от екипа на VR46 Дукати.

Лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки зае четвъртото място с изоставане от точно 0.200, а зад него челната петица допълни Алекс Маркес, който завърши на 0.286 зад своя по-голям брат. Директно за втората фаза на утрешната квалификация се класираха още Педро Акоста, Хорхе Мартин, Франческо Баная, Лука Марини и Енеа Бастианини, за когото това е първо подобно постижение от Гран При на Каталуния миналия септември.

На крачка от местата в Q2 остана Жоан Мир, който завърши на 0.032 зад Бастианини и ще трябва да минава през първата фаза на квалификацията. Заедно с него в нея ще участват още Фермин Алдегер, Раул Фернандес, Йоан Зарко, Фабио Куартараро, Джак Милър, Диого Морейра, Топрак Разгатлиоглу, Брад Биндър, Франко Морбидели и Алекс Ринс.

Официалната тренировка в Остин беше изпълнена с падания, като общо деветима пилоти се озоваха на земята в рамките на 60-минутната сесия. Катастрофи в нея имаше за Ди Джанантонио, Мартин, Бастианини, Морбидели, Акоста, Огура, Разгатлиоглу, Алекс Маркес и Биндър. За щастие всички тези падания бяха сравнително леки и пилотите се разминаха без абсолютно никакви съществени наранявания.

Със сигурност една от причините за всички тези падания беше много хлъзгавият асфалт, който в следобедната сесия се нагря до почти 50 градуса по Целзий. Това направи нивата на сцепление доста ниски, особено в зоните на тежко спиране в края на по-дългите прави, където станаха и повечето от катастрофите.

Маверик Винялес се оттегли от Гран При на САЩ заради контузията си от миналия юли
Маверик Винялес се оттегли от Гран При на САЩ заради контузията си от миналия юли

Уикендът за Гран При на САЩ, трети кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава утре в 17:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 17:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартира и за спринта, и за основното състезание на „Пистата на Америките“ край Остин.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
Снимки: Gettyimages

