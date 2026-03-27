Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

Световният шампион Марк Маркес се доближи на само 0.063 секунди от абсолютния рекорд на „Пистата на Америките“ край Остин в хода на официалната тренировка преди неделната Гран При на САЩ в MotoGP.

В рамките на 60-минутната сесия заводският пилот на Дукати завъртя обиколка за 2:00.927, която му осигури първото място и го остави на по-малко от десета от рекорда на тексаското трасе. Той е притежание на Маверик Винялес, който го постави в квалификацията в Остин преди две години, когато беше пилот на Априлия.

Маркес беше един от само двата пилоти, които слязоха под 2:01 за обиколка днес заедно с Ай Огура от Тракхаус Априлия. Японецът изостана с 0.053 от световния шампион, а тройката с пасив от 0.187 оформи Фабио Ди Джанантонио от екипа на VR46 Дукати.

Лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки зае четвъртото място с изоставане от точно 0.200, а зад него челната петица допълни Алекс Маркес, който завърши на 0.286 зад своя по-голям брат. Директно за втората фаза на утрешната квалификация се класираха още Педро Акоста, Хорхе Мартин, Франческо Баная, Лука Марини и Енеа Бастианини, за когото това е първо подобно постижение от Гран При на Каталуния миналия септември.

На крачка от местата в Q2 остана Жоан Мир, който завърши на 0.032 зад Бастианини и ще трябва да минава през първата фаза на квалификацията. Заедно с него в нея ще участват още Фермин Алдегер, Раул Фернандес, Йоан Зарко, Фабио Куартараро, Джак Милър, Диого Морейра, Топрак Разгатлиоглу, Брад Биндър, Франко Морбидели и Алекс Ринс.

Официалната тренировка в Остин беше изпълнена с падания, като общо деветима пилоти се озоваха на земята в рамките на 60-минутната сесия. Катастрофи в нея имаше за Ди Джанантонио, Мартин, Бастианини, Морбидели, Акоста, Огура, Разгатлиоглу, Алекс Маркес и Биндър. За щастие всички тези падания бяха сравнително леки и пилотите се разминаха без абсолютно никакви съществени наранявания.

Със сигурност една от причините за всички тези падания беше много хлъзгавият асфалт, който в следобедната сесия се нагря до почти 50 градуса по Целзий. Това направи нивата на сцепление доста ниски, особено в зоните на тежко спиране в края на по-дългите прави, където станаха и повечето от катастрофите.

Маверик Винялес се оттегли от Гран При на САЩ заради контузията си от миналия юли

Уикендът за Гран При на САЩ, трети кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава утре в 17:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 17:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартира и за спринта, и за основното състезание на „Пистата на Америките“ край Остин.

