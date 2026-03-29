Италианец с дебютен успех в Moto3 след зрелищен финал в Остин

  • 29 март 2026 | 20:48
Гуидо Пини спечели своя дебют успех в клас Moto3 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в надпреварата за Гран При на САЩ.

Състезанието в Остин завърши със зрелищен финал, в който големият печеливш беше именно Пини. На влизането в последния завой на надпреварата на „Пистата на Америките“ италианецът заемаше третата позиция зад Валентин Пероне и Алваро Карпе, които изглеждаше, че ще решат победата помежду си.

Карпе обаче прекали малко с агресията във финалната крива, което прати и него, и Пероне много дълбоко в нея. А от това се възползва Пини, който не чака втора покана и поведе буквално в заключителните метри на състезанието.

Втори зад него завърши Максимо Килес, който беше начело в по-голямата част от дистанцията от 14 обиколки, но беше изтласкан до четвъртото място във финалните турове. Лидерът в световния шампионат обаче също се възползва от битката между Карпе и Пероне, за да финишира на втората позиция зад победителя Пини.

Последен на подиума се качи стартиралият от полпозишъна Карпе, който в крайна сметка успя да се пребори с Пероне, но за сметка на класиране в топ 2. Пероне остана в подножието на почетната стълбичка, след като беше на само един завой от своята първа победа в Moto3.

Пети днес завърши Адриан Фернандес, който остана на над девет секунди от победителят Пини. В топ 10 зад него финишираха Адриан Крусес, Рико Салмела, Брайън Уриарте, Матео Бертеле и Скот Огдън. Точки от третия старт за сезон 2026 взеха още Еди О'Шей, Марко Морели, Хаким Даниш, Маркос Уриарте и Хесус Риос.

В генералното класиране лидер с общо 65 точки след една победа и две втори места в първите три кръга е Килес, който води с 23 пункта пред Карпе. Пероне заема третата позиция с пасив от 27 точки, а днешният победител Пини е четвърти с изоставане от 29 пункта спрямо лидера Килес.

Сезон 2026 в Moto3 ще продължи след месец с надпреварата за Гран При на Испания на „Херес“. Оригинално календарът предвиждаше Гран При на Катар да се проведе след две седмици, но уикендът в Близкия изток беше отложен за ноември заради настоящата ситуация в региона.

Снимки: Gettyimages

