Сена Аджиъс спечели белязаната от страховит инцидент Гран При на САЩ в Moto2

Сена Аджиъс триумфира в надпреварата за Гран При на САЩ в Moto2, която беше белязана от един изключително страховит инцидент в средата на първата обиколка на състезанието.

В спирането за почти обратния 11-ти завой движещият се във втората половина на класирането Адриан Ферандес загуби контрол върху мотора си и буквално се вряза в колоната от пилоти пред него. При този инцидент на земята освен Ферандес се озоваха още Серхио Гарсия, Давид Алонсо, Анхел Пикерас, Колине Вейер, Дани Муньос и Филип Салач.

The championship leader went down with @Joerobertsracer and a major pile-up happened in the pack! ❌#USGP 🇺🇸

Очаквано надпреварата беше спряна, за да могат медицинските екипи да окажат помощ на пострадалите състезатели. От тях в рестарта се включиха всички без Ферандес, Пикерас и Гарсия, като Ферандес и Пикерас посетиха медицинския център за допълнителни прегледи, но за щастие няма данни някой от тях да има по-сериозни наранявания.

Това не беше единственият инцидент в първата обиколка, тъй като още в първия завой лидерът в шампионата и победител от Гран При на Бразилия преди седмица Дани Олгадо събори представителя на домакините Джо Робъртс, който пък за малко не събори Алонсо. Олгадо и Робъртс също успяха да се включат в рестарта, а Олгадо логично беше наказан с минаване през дългата обиколка.

Baltus and Muñoz will also have to serve a LLP for unsafely changing direction at the start! #USGP 🇺🇸

След забавяне от близо половин час надпреварата в Moto2 беше възобновена, но със съкратена продължителност от само 10 обиколки, вместо оригинално предвидените 16 тура на „Пистата на Америките“. При рестарта Алонсо Лопес изпревари Бари Балтус за първото място, но белгиецът успя да си върне лидерството още преди края на първата обиколка.

В третия тур Балтус отново се озова на втората позиция, след като беше изпреварен от Аджиъс. Отделно Балтус също трябваше да мине през дългата обиколка, защото стюардите прецениха, че той е действал прекалено агресивно в защитата си при оригиналния старт на състезанието.

Това реално извади белгиеца от битката за победата, която беше решена между Аджиъс, Челестино Виети и Изан Гевара. На финала Аджиъс триумфира с аванс от по-малко от половин секунда пред Виети, а трети завърши Гевара.

Алонсо направи много силно състезание от 17-то място на старта, за да стигне до четвъртото място пред Мануел Гонсалес, който оформи челната петица. Стартиралият от полпозишъна Балтус завърши шести след наказанието си, а в топ 10 зад него влязоха още Лопес, Алекс Аскриг, Робъртс и Тони Арболино. Зоната на точките в третия старт за сезона в Moto2 допълниха Иван Ортола, Адриан Уертас, Арон Канет, Муньос и световният шампион в Moto3 Хосе Антонио Руеда. След наказанието си Олгадо остана на 16-то място и си тръгва с нула точки от Остин.

Така в генералното класиране лидер след първите три старта за сезона с 39.5 точки е Гонсалес, който води с 3.5 пред Гевара, а Олгадо се смъква на третата позиция с изоставане от 6.5 пункта. Днешният победител Аджиъс е шести с пасив от 14.5 точки спрямо съотборника си Гонсалес.

Сега за пилотите от Moto2 предстои малко по-дълга почивка, тъй като следващият старт, който ще бъде за Гран При на Испания на „Херес“, ще се проведе в края на април. Първоначално на 12 април трябваше да се състои и Гран При на Катар, но състезанието на „Лусайл“ беше отложено за ноември заради обстановката в Близкия изток.