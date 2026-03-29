Марко Бедзеки триумфира в САЩ за трета поредна победа от началото на сезона в MotoGP

Марко Бедзеки спечели своята трета поредна победа от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в надпреварата за Гран При на САЩ в Остин. За италианецът това е общо пети пореден успех в кралския клас, тъй като той беше над всички и в последните две състезания за 2025 година.

Бедзеки поведе в средата на първата обиколка и повече не погледна назад, за да завоюва една напълно заслужена победа. Втори зад него завърши съотборникът му в заводския екип на Априлия Хорхе Мартин, който оформи втори пореден двоен триумф за марката от Ноале.

Заедно с Бедзеки и Мартин на подиума на „Пистата на Америките“ се качи Педро Акоста, който поведе на старта, но загуби лидерството след собствена грешка в 11-ия завой на надпреварата. По-късно състезателят на КТМ допусна още една неточност в първата крива, която позволи на Мартин да го изпревари за второто място.

Четвърти и пети в Остин финишираха Фабио Ди Джанантонио и Марк Маркес, а в топ 10 попаднаха още Енеа Бастианини, Алекс Маркес, Раул Фернандес, Лука Марини и Франческо Баная. Зоната на точките в третата дълга надпревара за сезона допълниха Фермин Алдегер, Брад Биндър, Диого Морейра, Франко Морбидели и Топрак Разгатлиоглу, който спечели първата точка в своята кариера в MotoGP.

В генералното класиране в MotoGP лидер след първите три кръга за сезона 2026 лидер с общ актив от 81 точки е Бедзеки, който води с 4 пред съотборника си Мартин. Тройката с изоставане от 21 пункта спрямо лидера допълва Акоста.

Сезон 2026 в MotoGP ще продължи в края на април с първата европейска надпревара за годината – Гран При на Испания на „Херес“. Оригинално календарът предвиждаше преди състезанието в Андалусия да се проведе и Гран При на Катар, но тя беше отложена за ноември заради ситуацията в Близкия изток.

Най-интересното от надпреварата за Гран При на САЩ в MotoGP:

Старт - Отлично потегляне за Акоста от втората позиция на старта, която позволи на испанеца да поведе пред Бедзеки и Мартин след първия завой. Марк Маркес зае четвъртото място, а Ди Джанантонио потъна с четири позиции до петото място.

1/20 - Грешка на Акоста в 11-ия завой позволи на Бедзеки да го изпревари за първото място още в началото на дългата обратна права. Акоста успя да ограничи щетите, тъй като задържа второто място пред Мартин.

В 19-ия завой Ди Джанантонио си върна една от загубените позиции на старта, изпреварвайки Марк Маркес.

2/20 - Световният шампион загуби едно място, след като беше изпреварен и от съотборника си Баная в края на серията от бързи завои в първата половина на обиколката. Впоследствие Маркес пробва контра в 11-ия завой, но влезе много дълбоко в кривата и това даде шанс на Мир да го изпревари за шестата позиция.

3/20 - Исторически момент за Бедзеки, който записа 104-тата си поредна обиколка начело в MotoGP, с което официално подобри рекорда на Хорхе Лоренцо от 2015 година.

4/20 - Марк Маркес най-накрая получи инструкцията да изпълни наказанието, което му беше наложено за удара с Ди Джанантонио в спринта вчера. Световният шампион реши да мине през дългата обиколка още при първа възможност и се върна в състезанието на 11-то място.

5/20 - Мартин пробва първа атака срещу Акоста за второто място, спирайки много късно за първия завой. Пилотът на Априлия обаче влезе прекалено дълбоко в кривата и това позволи на неговия съперник да го контрира успешно на ускорението.

6/20 - С две поредни най-бързи обиколки Бедзеки отвори аванс от близо секунда пред Акоста, който водеше с по-малко от 0.2 секунди пред Мартин в битката за втората позиция. Близо до тях се движеше и Ди Джанантонио, който след ранното си изоставане започна да влиза в ритъм.

7/20 - Опасен момент за Мартин, който за момента загуби контрол върху мотора си в първия завой.

7/20 - Опасен момент за Мартин, който за момента загуби контрол върху мотора си в първия завой. Мартинатора обаче хвана машината си навреме и дори не загуби позиция, запазвайки третото си място пред Ди Джанантонио.

9/20 - Огура с успешна атака срещу Алекс Маркес в 11-ия завой, с която японецът се изкачи на шестата позиция. На секунда и половина пред него се движеше Баная, който се беше залепил за Ди Джанантонио.

10/20 - При преполовяването на дистанцията Бедзеки водеше с 1.1 пред Акоста, който на свой ред успя да отвори сходен аванс пред Мартин. На 0.7 зад Мартинатова се движеше Ди Джанантонио, чието предимство пред Баная беше само 0.2.

11/20 - Огура настигна Баная и изпревари двукратния световен шампион с чиста атака в 19-ия завой, за да се изкачи на петото място на малко повече от половин секунда зад Ди Джанантонио.

13/20 - Още една позиция напред за Огура, който изпревари Ди Джанантонио в спирането за 12-ия завой с нова чиста атака, въпреки че на пръв поглед японецът беше доста далеч в началото на зоната за спиране.

14/20 - Грешка на Акоста в първия завой, която отвори вратата пред Мартин, който нямаше нужда от втора покана, за да се изкачи на второто място зад съотборника си в Априлия Бедзеки. Разликата между двамата обаче беше близо две секунди.

15/20 - Шансовете на Огура да се пребори за първия си подиум в кралския клас се изпариха, тъй като японецът беше сполетян от технически проблеми на обратната права. Това го принуди на върне газта и да се прибера в бокса в края на обиколката, напускайки състезанието. От онборд кадрите остана впечатлението, че става дума за повреда в скоростната кутия на мотора на Огура.

16/20 - След ранното си наказание Марк Маркес за момента се върна в топ 5, атакувайки съотборника си Баная в 11-ия завой. На излизането от кривата обаче италианецът ускори по-добре, а преди края на обиколката Маркес загуби една позиция, след като беше изпреварен от Бастианини.

17/20 - Марк Маркес контрира успешно Бастианини в края на серията от бързи завои и отново се изкачи на шестото място. Звяра обаче не се отказа и отново изпревари Маркес в края на обратната права, но световният шампион контрира за пореден път в 13-та крива.

18/20 - Баная загуби две позиции в края на серията бързи завои, след като първо беше изпреварен от съотборника си Марк Маркес, а тази атака на световния шампион изтласка Баная извън идеалната линия, което позволи и на Бастианини да изпревари бившия си съотборник.

В челото Мартин направи две много бързи обиколки, за да се доближи на под секунда от съотборника си Бедзеки в спора за победата преди финалните два тура на състезанието. Мартинатора имаше преднина от 2.1 пред Акоста, който се движеше необезпокояван на третото място.

19/20 - Баная загуби и седмото място, след като беше изпреварен от Алекс Маркес в спирането за 11-ия завой. С високо темпо зад италианеца се движеше и Фернандес.

Bez is leading the way but Top 5 is still to be decided ⌛#USGP 🇺🇸

Финал - Марко Бедзеки спечели своята пета поредна победа в MotoGP, а зад него Хорхе Мартин оформи втория пореден двоен триумф за екипа на Априлия в кралския клас. Заедно с тях на подиума в Остин се качи Педро Акоста.