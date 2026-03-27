Акоста зададе темпото на старта на уикенда в Остин, Марк Маркес падна със 190 км/ч

  • 27 март 2026 | 18:48
Педро Акоста оглави класиране в края на първата свободна тренировка преди Гран При на САЩ, която беше белязана с едно тежко падане за световния шампион в MotoGP Марк Маркес.

Най-успешният пилот на „Пистата на Америките“ загуби контрол над своята машина върху неравностите на влизането в бързия десети завой и се озова на земята с малко над 190 км/ч. Тази инерция изпрати Маркес в предпазните заграждения, а след неговото падане сесията беше спряна временно с червен флаг.

За щастие на всички заводският пилот на Дукати се изправи без да се нуждае от помощ, но веднага се хвана за лявата си китка. След прибирането на Маркес в падока на него му беше направен бърз преглед, който показа, че той има само натъртвания на дясната ръка и на лявата китка, но нищо счупено, което са повече от добри новини предвид падането му.

Иначе Акоста оглави класирането с обиколка за 2:01.715, с която заводският пилот на КТМ изпревари с 0.103 секунди Фабио Ди Джанантонио от VR46 Дукати. Тройката с пасив от 0.221 оформи световният шампион за 2024 година Хорхе Мартин с Априлия, но за разлика от първите двама Мартинатора не сложи нови гуми в края на тренировката.

Четвъртата позиция зае Маркес, който след падането си все пак се върна на пистата с втория си мотор за заключителните десет минути на сесията. В тях той завъртя обиколка, която беше с 0.378 по-слаба от водещото постижение на Акоста. Зад Маркес пети се класира Раул Фернандес с Тракхаус Априлия, а на под секунда от лидера Акоста завършиха още Алекс Маркес, Лука Марини, Ай Огура, Марко Бедзеки, Франко Морбидели, Франческо Баная, Джак Милър и Маверик Винялес.

Уикендът за Гран При на САЩ, трети кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава в 22:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка на „Пистата на Америките“. Както винаги класирането от нея ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на съботната квалификационна сесия.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
Снимки: Gettyimages

