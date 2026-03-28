Хорхе Мартин с драматичен първи успех с Априлия в MotoGP

Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин завоюва своя първи успех като пилот на Априлия в кралския клас, след като триумфира по драматичен начин в спринтовата надпревара на „Пистата на Америките“ край Остин.

В основата на триумфа на Мартинатора днес беше неговото решение да стартира със средно твърдата задна гума, докато всички останали заложиха на меката смес. Това направи разликата в заключителните километри, когато Мартин имаше отлично сцепление и навакса повече от секунда на Франческо Баная, за да го настигне в средата на финалния тур.

Мартин направи една атака в края на обратната права, която беше на ръба на позволеното, но в крайна сметка до инцидент не се стигна и той поведе. При минаването покрай карирания флаг Мартинатора спечели с аванс от 0.755 пред Баная, който води в 9.5 от десетте състезателни обиколки, след като поведе още на старта.

Заводският пилот на Дукати стартира от четвъртата позиция и се ориентира отлично в почти обратния първи завой, за да излезе начело пред Педро Акоста и съотборника си Марк Маркес. Световният шампион обаче загуби една позиция от Фабио Ди Джанантонио в края на първия сектор, след което пробва контра срещу стартиралия от полпозишъна пилот на VR46 Дукати в края на обратната права.

Маневрата на Маркес включваше много късно спиране, което принуди Ди Джанантонио да изправи мотора си на влизането в 12-ия завой. Маркес обаче не беше преценил правилно нивото на агресия и изпусна мотора си в средата на кривата, което доведе до контакт с Ди Джанантонио, който също се озова на земята.

Този инцидент между двамата позволи на Жоан Мир да се изкачи на третата позиция пред съотборниците в Априлия Хорхе Мартин и Марко Бедзеки. Двамата не срещнаха особени затруднения и сравнително бързо изпревариха и Мир, и Акоста, за да изкачат на втората и третата позиции зад лидера Баная, който водеше необезпокоявано.

Бедзеки атакува и изпревари своя съекипник в седмата от общо десет обиколки, за да се изкачи на второто място. Още в следващия тур обаче италианецът допусна грешка в спирането за 11-ия завой и падна, напускайки спринта. Това отвори вратата пред Мартин, който впоследствие настигна и изпревари Баная, за да спечели.

Трети завърши Педро Акоста, , а зад него четвърти и пети се класираха Енеа Бастианини и Алекс Маркес. Точки от днешния спринт взеха още Лука Марини, Ай Огура, Раул Фернандес и Йоан Зарко.

В генералното класиране след днешния си успех Мартин излезе начело с актив от 57 точки и преднина от един пункт пред съотборни му Бедзеки. Тройката с изоставане от осем точки оформя Акоста.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин

Драмите днес не приключиха с развяването на карирания флаг, тъй като победителят Мартин падна на обратната права, докато празнуваше своя успех на задна гума. За щастие испанецът се изправи, но не успя да стигне до закрития парк със своя мотор, а вместо това беше откаран там от медицинския автомобил.

Състезанието за Гран При на САЩ, трети кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре (29 март) от 23:00 часа българско лятно часово време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

