Лео Кралев с победа в Coppa Italia Val Vibrata и второ място на ROK Cup в Лонато

Лео Кралев записа две поредни силни състезания на италианска земя. Българският пилот първо спечели надпреварата за Coppa Italia на пистата Val Vibrata, а само седмица по-късно се качи отново на подиума, завършвайки втори в шампионата ROK Cup Italia, който се проведе на писта South Garda Karting в Лонато.

Уикендът от ROK Cup Italia беше оспорван, като в надпреварата участие взеха 34 илоти от 8 различни националности. Още квалификацията показа колко високо е нивото – първите 26 състезатели се събраха в рамките на само една секунда.

Кралев се класира на седма позиция в квалификацията, което му отреди старт от четвърта редица за префинала. В него Лео демонстрира стабилно темпо и с прецизно каране успя да си пробие път напред, като се изкачи до четвъртото място и си осигури втора стартова редица за финала.

Финалът започна трудно за Кралев, който след старт от външната страна загуби две позиции и изостана от челната група, но постепенно стопи разликата и в последните две обиколки направи по две изпреварвания в шести завой, за да стигне до второто място.

С тези две силни представяния Кралев записа първите си подиуми за сезон 2026.