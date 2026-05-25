Левски и ЦСКА решават съдбата на ЦСКА 1948 и Лудогорец в битката за Европа - на живо от стадионите с комбинираното ни студио
Никола Цолов след наказанието: Предателство, ще се върна по-силен!

  • 25 май 2026 | 20:05
Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов получи скандално наказание след финала на основното състезание в Монреал, в което той завърши на 4-о място. Преди това Никола беше ударен от друг пилот, потъна в класирането, но успя да се върне в челото.

„Предателство е единствената правилна дума за чувствата ми в момента – написа Българския лъв в социалните мрежи – Резултатите този уикенд бяха решени от наказания и инциденти, като за 100 процента от тях, бях обвинен аз – дори и когато бях ударен в зоната за спиране докато се борих за победата и този удар ме завъртя. Но другият пилот не беше наказан.

„Ясно беше, че бях най-бързият на пистата, след инцидента потънах до 16-ото място, успях да се върна на 4-ата позиция, но за съжаление не спечелих войната в стаята на стюардите.

„Отказвам да се оттегля от битката и всеки път ще се връщам по-силен, такава е природата ми. Следва Монако.“

Снимки: Imago

