Всички победители за "Футболист на годината"

Полузащитникът на Лийдс и националния отбор на България Илия Груев спечели за първи път наградата "Футболист на годината". Журналистическата анкета датира в своя официален вид от 1961 г. Предлагаме ви списък с всички победители през десетилетията:

1961: Георги Найденов (ЦСКА)

1962: Иван Колев (ЦСКА)

1963: Александър Шаламанов (Славия)

1964: Никола Котков (Локомотив София)

1965: Георги Аспарухов (Левски)

1966: Александър Шаламанов (Славия)

1967: Димитър Пенев (ЦСКА)

1968: Симеон Симеонов (Славия)

1969: Христо Бонев (Локомотив Пловдив)

1970: Стефан Аладжов (Левски)

1971: Димитър Пенев (ЦСКА)

1972: Христо Бонев (Локомотив Пловдив)

1973: Христо Бонев (Локомотив Пловдив)

1974: Кирил Ивков (Левски)

1975: Кирил Ивков (Левски)

1976: Божидар Григоров (Славия)

1977: Павел Панов (Левски)

1978: Румен Горанов (Локомотив София)

1979: Атанас Михайлов (Локомотив София)

1980: Андрей Желязков (Славия)

1981: Георги Велинов (ЦСКА)

1982: Радослав Здравков (ЦСКА)

1983: Стойчо Младенов (ЦСКА)

1984: Пламен Николов (Левски)

1985: Георги Димитров (ЦСКА)

1986: Борислав Михайлов (Левски)

1987: Николай Илиев (Левски)

1988: Любослав Пенев (ЦСКА)

1989: Христо Стоичков (ЦСКА, Барселона)

1990: Христо Стоичков (Барселона)

1991: Христо Стоичков (Барселона)

1992: Христо Стоичков (Барселона)

1993: Емил Костадинов (Порто)

1994: Христо Стоичков (Барселона)

1995: Красимир Балъков (Щутгарт)

1996: Трифон Иванов (Рапид Виена)

1997: Красимир Балъков (Щутгарт)

1998: Ивайло Йорданов (Спортинг Лисабон)

1999: Александър Александров (Левски)

2000: Георги Иванов (Левски)

2001: Георги Иванов (Левски)

2002: Димитър Бербатов (Байер Леверкузен)

2003: Стилиян Петров (Селтик)

2004: Димитър Бербатов (Байер Леверкузен)

2005: Димитър Бербатов (Байер Леверкузен)

2006: Мартин Петров (Атлетико Мадрид)

2007: Димитър Бербатов (Тотнъм)

2008: Димитър Бербатов (Манчестър Юнайтед)

2009: Димитър Бербатов (Манчестър Юнайтед)

2010: Димитър Бербатов (Манчестър Юнайтед)

2011: Николай Михайлов (Твенте)

2012: Георги Миланов (Литекс)

2013: Иван Иванов (Базел)

2014: Владислав Стоянов (Лудогорец)

2015: Ивелин Попов (Спартак Москва)

2016: Ивелин Попов (Спартак Москва)

2017: Ивелин Попов (Спартак Москва)

2018: Кирил Десподов (ЦСКА)

2019: Димитър Илиев (Локомотив Пловдив)

2020: Димитър Илиев (Локомотив Пловдив)

2021: Кирил Десподов (Лудогорец)

2022: Кирил Десподов (Лудогорец)

2023: Кирил Десподов (Лудогорец, ПАОК)

2024: Кирил Десподов (ПАОК)

2025: Илия Груев (Лийдс)