Българските национали между Ямал и Кристиано

Българският национален отбор даде пред Sportal.bg прогнози за победител на световното първенство, което започва довечера в Мексико Сити. Голяма част от "лъвовете", взели участие в юнските контролни срещи, воглаве с треньорския щаб, отговориха на въпроса "Кой ще спечели Мондиал 2026?". Най-много точки събра европейският шампион Испания, с който бяхме в една квалификационна група. Веднага след звездите на Луис де ла Фуенте се нарежда Португалия, водена от Кристиано Роналдо.

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"Мен няма какво да ме питаш - всичко е ясно. Португалия и само Португалия", каза с усмивка помощник-треньорът и герой от САЩ'94 Ивайло Йорданов. Останалите гласове се разпределиха между Франция, Англия и Бразилия, с леко намигване за "лалетата" от страна на другия асистент на Александър Димитров - Явор Вълчинов. "Треньорското ми мнение е за французите, но математическото - Нидерландия", заяви някогашният футболист на Локомотив (София). Любопитно никой не заложи на шампионите от Катар 2022 Аржентина.

Ето кой посочиха за световен шампион националите на България:



Росен Божинов: Испания

Георги Русев: Испания

Мартин Георгиев: Испания

Патрик-Габриел Галчев: Испания

Димитър Велковски: Испания

Петко Панайотов: Испания

Кристиан Димитров: Испания

Андреа Христов: Испания



Ивайло Йорданов: Португалия

Теодор Иванов: Португалия

Мартин Минчев: Португалия

Иван Турицов: Португалия

Димитър Шейтанов: Португалия

Владимир Николов: Португалия

Марин Петков: Португалия



Явор Вълчинов: Франция, Нидерландия

Християн Петров: Франция

Тонислав Йорданов: Франция

Здравко Димитров: Франция



Александър Димитров: Англия

Емил Ценов: Англия

Андриан Краев: Англия



Даниел Наумов: Бразилия

Борислав Цонев: Бразилия

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