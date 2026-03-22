Антон Велков: Илия Груев трябва да стане футболист на годината

Бившият старши треньор Антон Велков застана пред камерата на Sportal.bg преди старта на церемонията “Футболист на годината”. Той разкри кой е неговият фаворит и коментира предстоящите мачове на националните отбори, както и интригата в efbet Лига.

“Очертава се, че редовно посещавам това събитие. Надявам се този позитивизъм да остане, а то няма причина да не остане. Нямам търпение да разберем кой ще бъде футболист на България, а и останалите призьори.

Мнението не ми се е променило от миналата година. Смятам, че обективно Илия Груев, по ред причини, би трябвало да бъде номер 1. Какво са решили хората, които гласуват, е друго. Това е човекът, който играе на най-високо ниво и е фактор в отбора си. Това е фаворитът. Остава да видим дали всички мислят така.

Смятам, че не можем да избягаме от ангажиментите, които се предлагат от ФИФА и УЕФА. От друга гледна точка сме в една доста решителна фаза в първенствата. Всеки гони неговата си цел и смятам, че би могло да се прояви разбиране, ако има футболисти, които не са там. Трябва да имаме по-голям обзор за това на кого да даваме шанс. Трябва да използваме подобни турнири, за да покажем нови лица. Бих бил не толкова критичен към хора, които в момента след тежък цикъл, биха избегнали един такъв подобен турнир. Димитров има поглед на доста от футболистите, които са били в неговия обзор като младежи.

Още след зимната пауза бях убеден, че ще видим най-интересния и вълнуващ полусезон. Нещо, което се оправдава. В момента това нещо се сбъдва. Интрига съществува на всяко едно ниво. Нека оставим да видим хората как биха използвали паузата. Моята оценка е висока. Не само заради качествата на играта и амбициите, а и заради интригата.

Никога не бих се осланял, че имам нещо сигурно. Нека да бъдем търпеливи. 9 точки разлика дали има интрига? За мен все още има интрига. Левски трябва да е нащрек.

Не искам да казвам големи думи. За момента ми е по-приятно да се наслаждавам отстрани, ако дойде такъв момент, в който да бъда отново треньор, вие ще разберете”, заяви Велков.