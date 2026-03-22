Церемония "Футболист на годината 2025"
  3. Антон Велков: Илия Груев трябва да стане футболист на годината

Антон Велков: Илия Груев трябва да стане футболист на годината

  • 22 март 2026 | 18:35
Бившият старши треньор Антон Велков застана пред камерата на Sportal.bg преди старта на церемонията “Футболист на годината”. Той разкри кой е неговият фаворит и коментира предстоящите мачове на националните отбори, както и интригата в efbet Лига.

Гледайте на живо в Sportal.bg: Церемонията за "Футболист на годината"

“Очертава се, че редовно посещавам това събитие. Надявам се този позитивизъм да остане, а то няма причина да не остане. Нямам търпение да разберем кой ще бъде футболист на България, а и останалите призьори.

Мнението не ми се е променило от миналата година. Смятам, че обективно Илия Груев, по ред причини, би трябвало да бъде номер 1. Какво са решили хората, които гласуват, е друго. Това е човекът, който играе на най-високо ниво и е фактор в отбора си. Това е фаворитът. Остава да видим дали всички мислят така.

Смятам, че не можем да избягаме от ангажиментите, които се предлагат от ФИФА и УЕФА. От друга гледна точка сме в една доста решителна фаза в първенствата. Всеки гони неговата си цел и смятам, че би могло да се прояви разбиране, ако има футболисти, които не са там. Трябва да имаме по-голям обзор за това на кого да даваме шанс. Трябва да използваме подобни турнири, за да покажем нови лица. Бих бил не толкова критичен към хора, които в момента след тежък цикъл, биха избегнали един такъв подобен турнир. Димитров има поглед на доста от футболистите, които са били в неговия обзор като младежи.

Още след зимната пауза бях убеден, че ще видим най-интересния и вълнуващ полусезон. Нещо, което се оправдава. В момента това нещо се сбъдва. Интрига съществува на всяко едно ниво. Нека оставим да видим хората как биха използвали паузата. Моята оценка е висока. Не само заради качествата на играта и амбициите, а и заради интригата.

Никога не бих се осланял, че имам нещо сигурно. Нека да бъдем търпеливи. 9 точки разлика дали има интрига? За мен все още има интрига. Левски трябва да е нащрек.

Не искам да казвам големи думи. За момента ми е по-приятно да се наслаждавам отстрани, ако дойде такъв момент, в който да бъда отново треньор, вие ще разберете”, заяви Велков.

Още от БГ Футбол

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

  • 22 март 2026 | 17:25
  • 1315
  • 1
Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

  • 22 март 2026 | 17:17
  • 3975
  • 11
Треньорски тандем ще води Волов

  • 22 март 2026 | 17:09
  • 893
  • 1
Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

  • 22 март 2026 | 17:08
  • 1302
  • 0
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 54973
  • 444
Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

  • 22 март 2026 | 16:43
  • 1260
  • 1
Гледайте на живо в Sportal.bg: Церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 19:03
  • 18161
  • 66
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 54973
  • 444
Локомотив (Пловдив) си тръгна с трите точки след обрат под Околчица

  • 22 март 2026 | 19:00
  • 11221
  • 11
Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

  • 22 март 2026 | 14:33
  • 26818
  • 72
Финалът за Карабао къп: Арсенал 0:0 Ман Сити, "гражданите" натискат

  • 22 март 2026 | 18:30
  • 5659
  • 35
Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 23891
  • 64