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Националните отбори за девойки до 17 и 19 години научиха съперниците си в първия кръг на европейските квалификации

  • 11 юни 2026 | 17:26
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Националните отбори за девойки до 17 и 19 години научиха съперниците си в първия кръг на европейските квалификации

Националните отбори на България за девойки до 19 и до 17 години разбраха съперниците си в първия кръг на квалификациите за европейските първенства на УЕФА през сезон 2026/27.

Националният отбор на България за девойки до 19 години попадна в група B2 на Лига B заедно с Република Ирландия, Грузия и Армения. България ще бъде домакин на квалификационния турнир, който ще се проведе през октомври 2026 г.

Срещите от групата са насрочени за:

• 7 октомври 2026 г. (MD1)

• 10 октомври 2026 г. (MD2)

• 13 октомври 2026 г. (MD3)

Представителният ни тим до 17 години ще се състезава в Лига А, група А2, където ще се изправи срещу съставите на Полша, Хърватия и Словакия. Домакин на квалификационния турнир ще бъде Хърватия.

Двубоите от групата ще се проведат по следната програма:

• 30 октомври 2026 г. (MD1)

• 2 ноември 2026 г. (MD2)

• 5 ноември 2026 г. (MD3)

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