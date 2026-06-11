Националните отбори за девойки до 17 и 19 години научиха съперниците си в първия кръг на европейските квалификации

Националните отбори на България за девойки до 19 и до 17 години разбраха съперниците си в първия кръг на квалификациите за европейските първенства на УЕФА през сезон 2026/27.
Националният отбор на България за девойки до 19 години попадна в група B2 на Лига B заедно с Република Ирландия, Грузия и Армения. България ще бъде домакин на квалификационния турнир, който ще се проведе през октомври 2026 г.
Срещите от групата са насрочени за:
• 7 октомври 2026 г. (MD1)
• 10 октомври 2026 г. (MD2)
• 13 октомври 2026 г. (MD3)
Представителният ни тим до 17 години ще се състезава в Лига А, група А2, където ще се изправи срещу съставите на Полша, Хърватия и Словакия. Домакин на квалификационния турнир ще бъде Хърватия.
Двубоите от групата ще се проведат по следната програма:
• 30 октомври 2026 г. (MD1)
• 2 ноември 2026 г. (MD2)
• 5 ноември 2026 г. (MD3)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google