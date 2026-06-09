България обсъжда кандидатура за домакинство на Евро 2036?

В Босна и Херцеговина излязоха с интересни новини. Местното издание "Sportsport" разкри, че се обсъжда обща кандидатура за Евро 2036, в която ще участват България, Сърбия, Хърватия, Гърция, Северна Македония и Албания. Подобен модел би позволил големият футболен форум да бъде организиран за първи път в историята едновременно в шест държави от Балканския полуостров.

Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би

Ако УЕФА одобри подобна кандидатура, всички шест страни домакини ще си осигурят автоматично участие във финалната фаза на турнира. Това означава, че шест национални отбора ще получат гарантирани места на Европейското първенство още преди началото на квалификациите.

Паралелно с това все по-често се обсъжда и възможността Европейското първенство да бъде разширено от сегашните 24 на 32 отбора.

Трябва да се отбележи, че все още няма потвърждение от нито една от замесените страни.



Снимка: sportsport.ba

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google