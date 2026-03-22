Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Георги Павлов: Българската лека атлетика има своето достойно място в света

Георги Павлов: Българската лека атлетика има своето достойно място в света

  • 22 март 2026 | 08:02
  • 1167
  • 0

Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов направи своя коментар за представянето във втория състезателен ден от Световното първенство в зала в Торун (Полша) на Станислав Станков и Александра Начева.

Начева пред Sportal.bg: За такова завръщане мечтаех, изпълних целта да съм в топ 3 на европейките
Начева пред Sportal.bg: За такова завръщане мечтаех, изпълних целта да съм в топ 3 на европейките

"Представянето ни на Световното първенство в зала в Торун днес е свързано с много емоции и поводи за гордост за българската лека атлетика. Станислав Станков направи своя дебют на такава висока сцена на 60 метра с препятствия с резултат от 7.95 секунди - едно силно и достойно представяне на най-високата сцена. Станислав е един от основните състезатели и ще продължим да го подкрепяме.

Александра Начева отново показа, че принадлежи към световния елит в тройния скок, завършвайки на осмо място с 14.05 метра. Тя постигна личен рекорд в зала, а и сред европейките в състезанието се нареди втора след легендата Ивана Шпанович. Гордея се с Начева и поради факта, че тя е първата българка от 25 години насам, която влиза в топ 8 в тройния скок на Световно първенство в зала. Представянето на Алекс е резултат от дълъг и труден път, белязан от предизвикателства, но и от много труд, професионализъм и отдаденост. Тя защити достойно името на България и още веднъж доказа своята класа", каза Павлов.

"И двамата наши състезатели преминаха през сериозни изпитания, но днес показаха най-важното - силен дух, устойчивост и желание да се борят до край. Това са ценности, които изграждат шампиони и вдъхновяват следващите поколения. Като президент на Българската федерация по лека атлетика изразявам своята искрена гордост от тяхното представяне. Благодаря им за усилията, за отдадеността и за това, че носят с чест българския трибагреник на световната сцена. Поздравления и за техните треньори Руслан Грозданов и Стойко Цонов, клубовете и семействата им, които стоят зад тези успехи, защото всяко постижение е плод на общ труд. Продължаваме напред с увереност и амбиция. Българската лека атлетика има своето достойно място в света!", завърши той.

Следвай ни:

