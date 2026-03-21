  Лудес Глория Мануел триумфира със златото на 400 метра в Полша

  • 21 март 2026 | 23:10
Изгряващата чешка звезда Лудес Глория Мануел надделя над по-опитните си съпернички, за да спечели титлата на 400 метра при жените на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун.

Състезанието се проведе по нов формат, при който осемте финалистки бяха разделени в две серии, а медали получиха трите най-бързи състезателки. Мануел триумфира във втората серия с нов личен рекорд в зала от 50.76 секунди.

Норвежката Хенриете Йаегер, сребърна медалистка от 2025 г., се спъна на последния завой и от втора позиция се срина до четвърто място. Другите две медалистки дойдоха от първата серия. Там любимката на домакините Наталия Буковиецка постави нов национален рекорд на Полша в зала от 50.83, за да спечели среброто, а нидерландката Лиеке Клавер остана трета с време 51.02.

Снимки: Gettyimages

