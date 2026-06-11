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Маратонът на Кейптаун вече е част от елитната верига World Marathon Majors

  • 11 юни 2026 | 10:34
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Маратонът на Кейптаун вече е част от елитната верига World Marathon Majors

Лекоатлетическият маратон на Кейптаун беше включен в елитната верига World Marathon Majors (WMM) през следващия сезон, съобщи "Ройтерс".

Така надпреварата в Република Южна Африка влиза в сериите от най-престижните маратони от 2027 година заедно със състезанията в Лондон, Ню Йорк, Бостън, Чикаго, Берлин, Сидни и Токио.

"Уникалната култура, гостоприемството на хората в града и прекрасната обстановка, която Кейптаун предлага, ще донесат изцяло ново измерение на нашите серии", коментира изпълнителният директор на WMM Доуна Стоун.

Последното издание на маратона през миналия месец беше спечелено от Мохамед Иса от Етиопия с рекордно за трасето време от 2:04.55 часа.

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