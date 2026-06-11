Министър Керязов: Спортистите със Синдром на Даун заслужават нашето уважение и подкрепа

От 13 до 19 юни България ще бъде домакин на едно от най-вдъхновяващите спортни събития на годината – световното първенство за спортисти със Синдром на Даун.

За първи път страната ни ще приеме шампионата, който ще събере над 400 състезатели от цял свят.

Над 400 участници на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София

Събитието се организира от Федерацията по адаптирана физическа активност с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.

В продължение на седем дни София ще бъде сцена на спортни емоции, силни човешки истории и доказателство, че спортът обединява и дава равни възможности на всички.

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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че очаква с нетърпение началото на първенството и срещата със състезателите.

„Знам колко труд са положили, колко мотивирани са и с какво нетърпение очакват този момент. Това са хора, които заслужават нашето уважение и подкрепа“, подчерта Керязов.

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По думите му основната цел е България да бъде не само добър организатор, но и гостоприемен домакин за всички участници и техните семейства.

„Искам всички гости да си тръгнат с прекрасни впечатления от страната ни. Да запомнят България като място, което ги е посрещнало с уважение, топлота и внимание“, каза министърът.

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Шампионатът ще се проведе в пет спорта на четири различни локации в София. Сред ключовите обекти е Националният стадион „Васил Левски“, където обновената лекоатлетическа писта вече е напълно готова да приеме състезателите.

„Съоръженията са подготвени и очакваме участниците в отлични условия. Благодаря на всички институции и партньори, които работиха за успешната реализация на този проект“, допълни Керязов.

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Той беше категоричен, че подкрепата за спортистите със Синдром на Даун е важна кауза както за държавата, така и за обществото.

„Тези спортисти са част от нашето общество. Те заслужават същото внимание, уважение и подкрепа като всички останали. За нас е важно да показваме, че спортът е достъпен за всеки и че всеки има право да мечтае, да се развива и да постига успехи“, заяви министърът.

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На 14 юни по булевард Витоша и пред НДК ще се състоят Парадът на нациите и официалната церемония по откриването на световното първенство. В навечерието на шампионата Енчо Керязов отправи специално послание към участниците:

„Пожелавам им да бъдат щастливи, да се наслаждават на всеки миг от състезанието и да почувстват подкрепата на публиката. За тях най-важната победа е радостта от участието, приятелствата и удовлетворението от собствените постижения.“

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Министърът призова и българската общественост да застане зад събитието и да подкрепи спортистите по трибуните.

„Нека покажем, че България е съпричастна. Нека бъдем там, за да ги аплодираме и да им дадем увереност, че усилията им са оценени.Тези спортисти заслужават нашето уважение и подкрепа“, завърши министър Керязов.

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