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Колежанското първенство на САЩ "роди" нов световен рекорд

  • 11 юни 2026 | 10:00
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Колежанското първенство на САЩ "роди" нов световен рекорд

Американецът Джа'Кобе Тарп подобри световния рекорд на 110 метра с препятствия по време на колежанското първенство на САЩ по лека атлетика (NCAA).

На полуфиналите 20-годишният атлет постигна време от 12.75 секунди. Досегашното му върхово постижение беше 13.01 секунди.

Тарп каза, че се е чувствал много добре по време на състезанието и е планирал да даде 100% от себе си, но е бил шокиран от резултата.

„Кълна се, че не съм го искал. Знаех на какво съм способен. Не знаех за рекорда, но знаех, че мога да бягам по-бързо от 13.00 секунди“, каза той с усмивка.

Предишният световен рекордьор беше на американец Ейрис Мерит. На 7 септември 2012 година на турнир в Белгия той пробяга дистанцията за 12.80 секунди.

На заключителните Олимпийските игри в Париж 2024 Грант Холоуей (САЩ) спечели златния медал с 12.99 секунди на финала.

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