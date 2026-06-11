Колежанското първенство на САЩ "роди" нов световен рекорд

Американецът Джа'Кобе Тарп подобри световния рекорд на 110 метра с препятствия по време на колежанското първенство на САЩ по лека атлетика (NCAA).

На полуфиналите 20-годишният атлет постигна време от 12.75 секунди. Досегашното му върхово постижение беше 13.01 секунди.

Тарп каза, че се е чувствал много добре по време на състезанието и е планирал да даде 100% от себе си, но е бил шокиран от резултата.

JA'KOBE THARP ARE YOU KIDDING ME 🤯 12.75



✅ NCAA RECORD

✅ WORLD RECORD#NCAATF x 🎥 ESPN / @AuburnTFXC pic.twitter.com/YuN7crt8kc — NCAA Track & Field (@NCAATrackField) June 11, 2026

„Кълна се, че не съм го искал. Знаех на какво съм способен. Не знаех за рекорда, но знаех, че мога да бягам по-бързо от 13.00 секунди“, каза той с усмивка.

Предишният световен рекордьор беше на американец Ейрис Мерит. На 7 септември 2012 година на турнир в Белгия той пробяга дистанцията за 12.80 секунди.

На заключителните Олимпийските игри в Париж 2024 Грант Холоуей (САЩ) спечели златния медал с 12.99 секунди на финала.

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