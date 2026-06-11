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Постижения №1 в света за сезона на 5000 м и 3000 м паднаха в Осло

  • 11 юни 2026 | 00:00
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Постижения №1 в света за сезона на 5000 м и 3000 м паднаха в Осло

Етиопецът Адису Ихуне постигна личен рекорд и най-добър резултат в света за сезона в бягането на 5000 метра, след като спечели Диамантената лига в Осло с 12:47.62 минути. Бирхану Балеу (Бахрейн) с нов рекорд на Азия от 12:47.73 мин. Шведската звезда Андреас Алмгрен финишира трети с 12:48.61 мин. 

Най-добър резултат в света за сезона имаше и на 3000 м при жените, където имаше абсолютен триумф на Етиопия с четири представителки на африканската държава на първите четири места. Постижение №1 в света за сезона записа Фревейни Хайлу с 8:24.22 мин. Ликана Амебау завърши втора с 8:25.15 мин, а Сенайет Гетачеу подобри личния си рекорд и с 8:25.85 мин зае третата позиция.  

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Снимки: Gettyimages

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