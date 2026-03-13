Влахович вече е готов да преподпише с Ювентус

Завръщането в игра на нападателя на Ювентус Душан Влахович може и да се отложи с още един кръг, предвид липсата му от групата за утрешното гостуване на Удинезе, но за сметка на това той най-после е склонен към възможността да удължи изтичащия си договор с клуба.

Според “Гадзета дело спорт” Влахович вече е готов да поднови контракта си със “Старата госпожа”, след като е утихнал интересът на Барселона и Байерн (Мюнхен) към него. Предложението на Ювентус към сръбския национал е за краткосрочно подновяване за една или две години при заплата от 7 млн. евро на сезон с включените бонуси - сума, която е доста по-малка от настоящото му възнаграждение от 12 млн. Също така 26-годишният играч ще има гарантирано титулярно място на върха на атаката в състава на Лучано Спалети, който според италианските медии почти е договорил преподписването си с “бианконерите” до 2027-а с опцията за още един сезон.

‼️Vlahovic’s renewal with Juventus is getting closer! The Serbia will sign a 1-2 year bridge agreement at €7m per season. After that, we’ll see what the future holds (@NicoSchira ) pic.twitter.com/pLMEsRv9PM — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) March 13, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages