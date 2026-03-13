  Влахович вече е готов да преподпише с Ювентус

Влахович вече е готов да преподпише с Ювентус

  • 13 март 2026 | 18:00
Завръщането в игра на нападателя на Ювентус Душан Влахович може и да се отложи с още един кръг, предвид липсата му от групата за утрешното гостуване на Удинезе, но за сметка на това той най-после е склонен към възможността да удължи изтичащия си договор с клуба.

Според “Гадзета дело спорт” Влахович вече е готов да поднови контракта си със “Старата госпожа”, след като е утихнал интересът на Барселона и Байерн (Мюнхен) към него. Предложението на Ювентус към сръбския национал е за краткосрочно подновяване за една или две години при заплата от 7 млн. евро на сезон с включените бонуси - сума, която е доста по-малка от настоящото му възнаграждение от 12 млн. Също така 26-годишният играч ще има гарантирано титулярно място на върха на атаката в състава на Лучано Спалети, който според италианските медии почти е договорил преподписването си с “бианконерите” до 2027-а с опцията за още един сезон.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Скот Мактоминей може да се завърне в игра за Наполи

Скот Мактоминей може да се завърне в игра за Наполи

  • 13 март 2026 | 16:55
  • 393
  • 0
Реал Мадрид без Менди и в Манчестър

Реал Мадрид без Менди и в Манчестър

  • 13 март 2026 | 16:46
  • 705
  • 0
Карик: След първата загуба усещането е малко по-различно

Карик: След първата загуба усещането е малко по-различно

  • 13 март 2026 | 16:29
  • 1297
  • 1
Борусия (Дортмунд) се разделя с Никлас Зюле и халф в края на сезона

Борусия (Дортмунд) се разделя с Никлас Зюле и халф в края на сезона

  • 13 март 2026 | 16:09
  • 1140
  • 2
Валери Божинов ще играе срещу Тоти, Неста, Санети и още легенди в демонстративен турнир в Рим

Валери Божинов ще играе срещу Тоти, Неста, Санети и още легенди в демонстративен турнир в Рим

  • 13 март 2026 | 15:58
  • 807
  • 4
Росиниър за новия договор на Джеймс, инцидента с Педро Нето и възможния обрат срещу ПСЖ

Росиниър за новия договор на Джеймс, инцидента с Педро Нето и възможния обрат срещу ПСЖ

  • 13 март 2026 | 15:35
  • 911
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 12989
  • 14
Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

  • 13 март 2026 | 18:58
  • 4288
  • 10
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 19637
  • 47
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 15462
  • 15
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 41924
  • 100
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 20481
  • 35