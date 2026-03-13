Крило на Ювентус: По-силни сме от Рома и Комо, но трябва да го покажем

Крилото на Ювентус Франсиско Консейсао замести наставника на тима Лучано Спалети на пресконференцията преди гостуването на Удинезе, както направиха капитанът Мануел Локатели и Пиер Калюлю преди някои мачове през последния месец. Португалският национал увери, че в момента “бианконерите” играят по-добре, както и че именно те ще спечелят битката с Рома и Комо за място в топ 4 на Серия "А".

“Мисля, че силата на колектива е в основата на всичко, което правим. Показвали сме го много пъти в миналото. През седмицата работим върху това да ставаме по-силни, като всички трябва да се подобряваме индивидуално и именно това правим. Работим върху всички детайли, които треньорът иска да подобрим. В момента играем доста добре, но имаме още по-голям потенциал за показване. Сега трябва да побеждаваме, за да постигнем нашите цели. Удинезе са силен отбор, още повече у дома. Знаем, че са особено силни в атака, а и като цяло, но отиваме в Удине с желанието да спечелим. Слуховете за привличането на Бернардо Силва? Познавам го доста добре, а той е страхотен играч. Всеки отбор би искал да има Бернардо в своя състав. Бих му казал, че Ювентус е голям клуб и че целта ни е да печелим. Скорошното завръщане на Душан Влахович? Всички тимове са по-силни, когато футболистите са здрави. Душан е много силен и ни липсва в момента. Той обаче се чувства все по-добре и се надяваме да се завърне добре след контузията си.

🎙️ Chico Conceição press conference recap #UdineseJuve:



-We are a very close-knit group.

-We play well, but we can do better, we have many quality players and potential to exploit.

-10 games to go, we have to win to reach our goal.

-Udinese is a physical and difficult team to… pic.twitter.com/EeOGNQKFqi — JuveFC (@juvefcdotcom) March 13, 2026

Треньорът ни донесе доста неща. Играем добре, но имаме качествата да се справяме още по-добре и да го доказваме. Може да се види, че тимът играе добре и го прави с радост. Опитваме се да доминираме в играта и на всички футболисти им харесва, най-вече на тези в предни позиции. Създаваме доста положения, но трябва да правим повече и да продължим да работим усърдно, за да се опитваме и да печелим във всеки мач. Кой измежду нас, Рома и Комо ще завърши в топ 4? Бих казал Юве, останалите не ме вълнуват. Интересува ме ние да сме там и именно върху това работим. Знаем, че имаме качеството да бъдем в Шампионската лига. Трябва да се трудим усърдно и да спечелим утрешния мач. Трябва да останем в ШЛ и имаме качеството за това. Според мен ние сме по-силни от тях, но трябва да го покажем. Трябва да побеждаваме, за да останем в челото, като е нужно и да се доказваме”, коментира Консейсао.

Снимки: Gettyimages