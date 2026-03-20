Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
Ули Хьонес: Днес бих дал и 150 милиона за Хари Кейн

  • 20 март 2026 | 20:22
  • 1133
  • 4

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес както обикновено даде любопитни изявления, този път пред „Кикер“. В тях босът на баварците говори по различни теми.

Хари Кейн

„Мнозина си помислиха: 100 милиона за Кейн? Те са луди. Аз също, между другото. Днес бих го купил за 150 милиона. Хари Кейн е световна звезда, човек с добър характер, пример за подражание за нашите 18-годишни младежи. Той ги взема под крилото си, показва им как да удрят топката и така нататък. Големите звезди трябва да струват истински пари, а звездите от средния ешелон трябва да са малко по-евтини“, каза босът на баварците по отношение на английския голмайстор.

За правилото в Германия за собствеността (50+1)

Байерн е безспорно най-стабилният от финансова гледна точка клуб в света, защото сме постигнали всичко сами. Нямаме шейх в Абу Даби или хедж фонд в Бостън. Ние във Байерн нямаме нужда от правилото „50+1“. Продадохме 25 % от акциите си на „Адидас“, „Ауди“ и „Алианц“. „Трите А-та“, както винаги казвам. Ако искахме да продадем повече от 30%, щеше да се наложи да се консултираме с членовете и щеше да ни е необходимо мнозинство от три четвърти. Нямаше да го получим на общо събрание“.

Но за клубове като Мьонхенгладбах, които със сигурност имат спонсори, които биха инвестирали адекватно, за да подобрят конкурентоспособността си в Бундеслигата, би било изключително полезно, ако и там на спонсорите или инвеститорите се дадеше такава възможност“.

За футболните агенти

„Ако днес даден играч заминава в чужбина или идва от чужбина, той се нуждае от агент. Има много уважавани агенти, но има и много безскрупулни. Всички ние трябва да успеем да отсеем безскрупулните. Понякога те искат 10 милиона за три обяда; това е недопустимо. Агентът не бива да мисли, че трябва да печели повече от играча. Имали сме и много противоречиви дискусии по тази тема вътрешно и ще се опитаме да разработим концепция през следващите месеци, за да не толерираме повече това. Веднъж се опитахме да въведем таван на заплатите в Г14. Това продължи точно четири седмици; след това, мисля, че Милан го наруши“, завършва Хьонес.

Следвай ни:

Снимки: Imago

