Компани се надява с Реал да впечатлят и неутралните зрители

Венсан Компани говори след втората поредна разгромна победа на Байерн (Мюнхен) срещу Аталанта в 1/8-финалите от Шампионската лига. Първият мач на “Гевис” в Бергамо завърши с победа с 6:1, а вчера на “Алианц Арена” в Мюнхен баварците разбиха отново съперника си с 4:1 и рака продължиха напред с общ резултат 10:2. В спор за място във финалната четворка на “турнира на богатите” селекцията на Компани ще спори в супер дерби с Реал Мадрид.

“Гордея се с момчетата. С представянето им, с головете им, с енергията им на терена. Това не е гарантирано с такава преднина след първия мач. Като цяло, това беше положителен ден за клуба. Не е лесно за младите играчи да получат игрово време в Байерн. Надявам се да се Офли и Павич да са се насладили на тези моменти, които получиха. Тези момчета тренират с нас от известно време и в един момент ще дойде и тяхното време.

Всичко е много важно и за нас, и за Реал Мадрид. Няма значение кой е по-силен сега. Историята и на двата клуба, талантът на играчите на терена – това е, което прави този мач специален. Очакваме мач от абсолютно първокласно ниво. Надявам се дори неутралните зрители да му се насладят. И, разбира се, в крайна сметка искаме да спечелим и да продължим напред”, каза Компани.

Паладино: Вероятно се изправихме срещу най-добрия отбор в Европа в момента