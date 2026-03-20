Компани: Има голяма разлика в сравнение с миналата година

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани заяви, че е по-малко притеснен за предстоящата международна пауза, отколкото миналата година, когато отборът беше засегнат от контузии.

"Има голяма разлика в сравнение с миналата година. Тогава имаше много оспорвани мачове по време на международната пауза, сега има много приятелски мачове“, каза Компани преди мача от Бундеслигата срещу Унион Берлин в събота, след който започва паузата. "Треньорите вече са решили, че много играчи няма да участват и в двата мача. Надявам се този път нещата да се развият различно“, добави той.

Защитникът Алфонсо Дейвис скъса кръстни връзки на коляното, докато играеше за Канада преди 12 месеца, а централният бранител Дайот Упамекано получи контузия на коляното като част от тима на Франция, което също го извади от състава за няколко седмици. Освен това, централният защитник Хироки Ито се контузи в последния мач от Бундеслигата преди паузата, а плеймейкърът Джамал Мусиала в първия след нея.

Футболистите пропуснаха ключови мачове, а Байерн отпадна на четвъртфиналите в Шампионската лига от Интер през април. Тогава членът на Борда по спортни въпроси Макс Еберл заяви, че контузиите са допринесли значително за отпадането. Байерн отново е изправен пред натоварен месец април в борбата си за требъл. Освен в Бундеслигата, те се изправят срещу рекордния победител Реал Мадрид в Шампионската лига и на полуфиналите за Купата на Германия срещу Байер Леверкузен. През май може да се очертаят още ключови мачове.

Компани каза, че е бил във връзка с треньорите на националния отбор и е било договорено със селекционера на Германия Юлиан Нагелсман да не вика Мусиала, който страда от болка в левия крак, който контузи тежко миналия юли.

"Споделяме една и съща цел, що се отнася до Джамал Мусиала. Искаме той да е във форма, това е добре за нас и за националния отбор.Той ще се присъедини към тима в подходящия момент. Не става въпрос само за глезена му, а като цяло за физическата му форма. Той се е подобрил физически, по-стабилен е, показва зрялост. Надявам се нещата да продължат да се подобряват в навечерието на Световното първенство. Не се притеснявам, става все по-добре и по-добре“, завърши тренорът на Байерн.