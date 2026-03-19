Арсенал е фаворит за трофея в Шампионската лига

  • 19 март 2026 | 15:37
Арсенал изглежда почти сигурен участник в полуфиналите на Шампионската лига, като суперкомпютърът на Опта му дава 78,71% вероятност да попадне сред Топ 4 на отборите в турнира, както и повече от 50% вероятност да играе финал. Тимът от Лондон е кредитиран и с 29% шанс да спечели купата в турнира - най-добре от всички останали тимове. На четвъртфиналите в Шампионската лига лидерът във Висшата лига ще се изправи срещу португалския шампион Спортинг Лисабон.

Барселона има 66,47% вероятност да се класира на полуфиналите и да излезе победител от двубоите срещу Атлетико Мадрид. Статистическата компания Опта, специализирана в спортните анализи, дава на Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен 55% шансове да продължат в голямата четворка, като те трябва да елиминират трудни противници и много успешни тимове в турнира - съответно Реал Мадрид и Ливърпул.

Реал получава само 21,29% възможност да попадне на полуфинал и едва 9,55% да играе на финал, което е твърде малко след отстраняването на Манчестър Сити.  Спортинг Лисабон има най-малкия шанс - само 3% да спечели Шампионската лига, но дори и клубът от Лисабон е смятан за тотален аутсайдер. 

