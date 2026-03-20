Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бундеслига
От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

  • 20 март 2026 | 17:13
  • 304
  • 0

Ръководството на Байерн (Мюнхен) защити критиките си към съдията в последния мач от Бундеслигата срещу Байер (Леверкузен).

"В Леверкузен имаше много емоции и много спорни решения. Бяхме раздразнени и го показахме ясно. Това е наше право, другите отбори правят същото. Въпросът вече е уреден; съдиите са важна част от футбола. Важно е да бъдат защитени, за да могат да изпълняват задълженията си. Те имат добри и лоши дни. Но като ФК Байерн винаги ще казваме това, което мислим, и няма да ни заглушат", каза спортният директор Кристоф Фройнд на пресконференцията днес, на която присъства заедно с треньора на отбора Венсан Компани.

От Байерн изразиха недоволство след мача миналата събота срещу Байер (Леверкузен), където бяха изгонени Николас Джаксън и Луис Диас, а голове на Йонатан Та и Хари Кейн бяха отменени. Почетният президент Ули Хьонес нарече това най-лошото съдийство, което е виждал в лигата.

Основният им гняв беше заради изгонването на Диас за предполагаема симулация, което съдията Кристиан Дингерт по-късно призна, че е грешка, и инцидент с игра с ръка преди гола на Кейн.

Компани: Има голяма разлика в сравнение с миналата година
Лидерът Байерн играе срещу Унион (Берлин) в събота, а директорът на столичани Хорст Хелдт заяви, че се опасява, че съдията Патрик Итрих и неговият екип сега ще бъдат център на внимание. „Не им е лесно. Защото, разбира се, всяка ситуация се следи отблизо и се обсъжда“, каза Хелдт пред Sky TV.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

Гуардиола: Това е голям момент, Арсенал е фантастичен

Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и Ботев

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

