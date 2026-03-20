От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

Ръководството на Байерн (Мюнхен) защити критиките си към съдията в последния мач от Бундеслигата срещу Байер (Леверкузен).
"В Леверкузен имаше много емоции и много спорни решения. Бяхме раздразнени и го показахме ясно. Това е наше право, другите отбори правят същото. Въпросът вече е уреден; съдиите са важна част от футбола. Важно е да бъдат защитени, за да могат да изпълняват задълженията си. Те имат добри и лоши дни. Но като ФК Байерн винаги ще казваме това, което мислим, и няма да ни заглушат", каза спортният директор Кристоф Фройнд на пресконференцията днес, на която присъства заедно с треньора на отбора Венсан Компани.
От Байерн изразиха недоволство след мача миналата събота срещу Байер (Леверкузен), където бяха изгонени Николас Джаксън и Луис Диас, а голове на Йонатан Та и Хари Кейн бяха отменени. Почетният президент Ули Хьонес нарече това най-лошото съдийство, което е виждал в лигата.
Основният им гняв беше заради изгонването на Диас за предполагаема симулация, което съдията Кристиан Дингерт по-късно призна, че е грешка, и инцидент с игра с ръка преди гола на Кейн.
Компани: Има голяма разлика в сравнение с миналата година
Лидерът Байерн играе срещу Унион (Берлин) в събота, а директорът на столичани Хорст Хелдт заяви, че се опасява, че съдията Патрик Итрих и неговият екип сега ще бъдат център на внимание. „Не им е лесно. Защото, разбира се, всяка ситуация се следи отблизо и се обсъжда“, каза Хелдт пред Sky TV.
