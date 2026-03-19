Паладино: Вероятно се изправихме срещу най-добрия отбор в Европа в момента

Рафаеле Паладино говори след второто поредно тежко поражение на Аталанта от Байерн (Мюнхен) в 1/8-финалния реванш от Шампионската лига. Този път бергамаските отстъпиха на “Алианц Арена” с 1:4 и след загубата с 1:6 насред “Гевис” преди седмица те отпаднаха от “турнира на богатите” с общ резултат 2:10.

Байерн чака битките срещу Реал Мадрид след нов бой по Аталанта

“Трябва да похваля Байерн, Венсан Компани и целия клуб, защото вероятно се изправихме срещу най-добрия отбор в Европа в момента. Просто трябва да бъдем честни и да приемем резултата на терена. Като се замисля, вероятно можехме да направим нещо различно. Имахме различен план за реванша, играехме по-дълбоко, но това не промени особено нещата. Байерн е универсален отбор във всяко едно отношение. Те винаги ще намерят начин да пробият защитата ти. Научихме много в тези два мача.

Фаворитите взеха своето и оформиха супер дербита за четвъртфиналите

Може да не е толкова забележимо по телевизията, но можете да видите колко бързо движат топката, винаги подават на десния крак, контролират топката с висока скорост, преминават покрай защитниците и демонстрират по-висока скорост на бягане.

Компани се надява с Реал да впечатлят и неутралните зрители

Мисля, че трябва да променим подхода, който прилагаме в младежките академии, защото когато играем срещу отбори като Байерн , това е като различен спорт. Всички ние трябва да се съсредоточим повече върху индивидуалните умения и основите от много ранна възраст, защото разликата е очевидна”, каза Рафаеле Паладино.