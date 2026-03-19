Паладино: Вероятно се изправихме срещу най-добрия отбор в Европа в момента

Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  • 19 март 2026 | 04:28
  • 1280
  • 0
Рафаеле Паладино говори след второто поредно тежко поражение на Аталанта от Байерн (Мюнхен) в 1/8-финалния реванш от Шампионската лига. Този път бергамаските отстъпиха на “Алианц Арена” с 1:4 и след загубата с 1:6 насред “Гевис” преди седмица те отпаднаха от “турнира на богатите” с общ резултат 2:10.

“Трябва да похваля Байерн, Венсан Компани и целия клуб, защото вероятно се изправихме срещу най-добрия отбор в Европа в момента. Просто трябва да бъдем честни и да приемем резултата на терена. Като се замисля, вероятно можехме да направим нещо различно. Имахме различен план за реванша, играехме по-дълбоко, но това не промени особено нещата. Байерн е универсален отбор във всяко едно отношение. Те винаги ще намерят начин да пробият защитата ти. Научихме много в тези два мача.

Може да не е толкова забележимо по телевизията, но можете да видите колко бързо движат топката, винаги подават на десния крак, контролират топката с висока скорост, преминават покрай защитниците и демонстрират по-висока скорост на бягане.

Мисля, че трябва да променим подхода, който прилагаме в младежките академии, защото когато играем срещу отбори като Байерн , това е като различен спорт. Всички ние трябва да се съсредоточим повече върху индивидуалните умения и основите от много ранна възраст, защото разликата е очевидна”, каза Рафаеле Паладино.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

  • 729
  • 1
  • 832
  • 0
  • 1197
  • 2
  • 520
  • 0
  • 786
  • 0
  • 4047
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 43304
  • 76
  • 63647
  • 349
  • 24213
  • 29
  • 22132
  • 9
  • 50924
  • 35
  • 35529
  • 113