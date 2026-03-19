Филип Павич счупи рекорд на Байерн

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Филип Павич стана най-младият футболист на клуба, играл в Шампионската лига и третият най-млад в историята на турнира, когато влезе като резерва при победата с 4:1 срещу Аталанта в сряда в двубой от осминафиналите. На 16 години и 58 дни Павич замени десния бек Йосип Станишич в 72-ата минута при резултат 4:0 за Байерн. Германският гранд спечели първия мач с 6:1 и се класира за четвъртфиналите с общ резултат 10:2.

От УЕФА потвърдиха, че Павич е първият играч, роден през 2010 година, участвал в мач от Шампионската лига, както и третият най-млад в историята. Макс Дауман от Арсенал беше на 15 години, когато дебютира срещу Славия Прага през ноември, а Юсуфа Мукоко бе на 16 години и 18 дни при дебюта си от пейката за Борусия Дортмунд срещу Зенит Санкт Петербург през 2020-а.

Павич измести Ламин Ямал от Барселона на четвърто място в списъка за всички времена. Предишният най-млад играч на Байерн в Шампионската лига беше Паул Ванер - на 16 години и 9 месеца, когато игра в мач срещу Виктория Пилзен през 2022-а.

Филип Павич не беше единственият млад футболист на Байерн Мюнхен на терена срещу Аталанта. 18-годишният Ленарт Карл отбеляза четвъртия си гол в Шампионската лига за сезона, а дебют направи 18-годишният Дениз Офли, който влезе като резерва на мястото на дефанзивния халф Александър Павлович. Офли принуди противник да направи грешка, а последвалата акция за германския тим завърши с попадението на Карл.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Слот: Не позволихме нивото ни да падне

Слот: Не позволихме нивото ни да падне

  • 19 март 2026 | 05:19
  • 5775
  • 7
Компани се надява с Реал да впечатлят и неутралните зрители

Компани се надява с Реал да впечатлят и неутралните зрители

  • 19 март 2026 | 04:55
  • 4039
  • 0
Паладино: Вероятно се изправихме срещу най-добрия отбор в Европа в момента

Паладино: Вероятно се изправихме срещу най-добрия отбор в Европа в момента

  • 19 март 2026 | 04:28
  • 6966
  • 4
Меси вкара гол номер 900, но Интер Маями отпадна

Меси вкара гол номер 900, но Интер Маями отпадна

  • 19 март 2026 | 03:49
  • 7253
  • 17
Треньорът на Щутгарт: Трябва да бъдем умни и да го покажем във всички аспекти

Треньорът на Щутгарт: Трябва да бъдем умни и да го покажем във всички аспекти

  • 19 март 2026 | 03:24
  • 1751
  • 0
Катастрофата за Нюкасъл продължава - Тонали се контузи

Катастрофата за Нюкасъл продължава - Тонали се контузи

  • 19 март 2026 | 02:22
  • 2741
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Министърът на спорта Димитър Илиев е “Гостът на Sportal.bg”

Министърът на спорта Димитър Илиев е “Гостът на Sportal.bg”

  • 19 март 2026 | 10:18
  • 748
  • 0
Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

  • 19 март 2026 | 10:31
  • 1292
  • 0
Лудогорец няма право на грешка във Варна

Лудогорец няма право на грешка във Варна

  • 19 март 2026 | 07:50
  • 4880
  • 45
Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

  • 19 март 2026 | 08:19
  • 3738
  • 0
Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

  • 18 март 2026 | 23:57
  • 68955
  • 82
“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

  • 18 март 2026 | 21:40
  • 86772
  • 362