Филип Павич счупи рекорд на Байерн

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Филип Павич стана най-младият футболист на клуба, играл в Шампионската лига и третият най-млад в историята на турнира, когато влезе като резерва при победата с 4:1 срещу Аталанта в сряда в двубой от осминафиналите. На 16 години и 58 дни Павич замени десния бек Йосип Станишич в 72-ата минута при резултат 4:0 за Байерн. Германският гранд спечели първия мач с 6:1 и се класира за четвъртфиналите с общ резултат 10:2.

От УЕФА потвърдиха, че Павич е първият играч, роден през 2010 година, участвал в мач от Шампионската лига, както и третият най-млад в историята. Макс Дауман от Арсенал беше на 15 години, когато дебютира срещу Славия Прага през ноември, а Юсуфа Мукоко бе на 16 години и 18 дни при дебюта си от пейката за Борусия Дортмунд срещу Зенит Санкт Петербург през 2020-а.

Filip Pavić has become Bayern's youngest ever player in the Champions League pic.twitter.com/PxJ2tnMAog — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 18, 2026

Павич измести Ламин Ямал от Барселона на четвърто място в списъка за всички времена. Предишният най-млад играч на Байерн в Шампионската лига беше Паул Ванер - на 16 години и 9 месеца, когато игра в мач срещу Виктория Пилзен през 2022-а.

Филип Павич не беше единственият млад футболист на Байерн Мюнхен на терена срещу Аталанта. 18-годишният Ленарт Карл отбеляза четвъртия си гол в Шампионската лига за сезона, а дебют направи 18-годишният Дениз Офли, който влезе като резерва на мястото на дефанзивния халф Александър Павлович. Офли принуди противник да направи грешка, а последвалата акция за германския тим завърши с попадението на Карл.

Снимки: Imago