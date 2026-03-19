Запознайте се със симпатичния талисман на Световното първенство по лека атлетика

Гъска на име Goosia, която символизира идентичността и традициите на региона, ще бъде талисман на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун. Името на талисмана беше избрано след конкурс за фенове, а победителят Томаш Волниевич ще получи два билета за една от сесиите по време на шампионата, който ще се проведе от 20 до 22 март.

“Нашият регион е известен с гъшето си месо и с фестивала, чието следващо издание ще се състои на 10-11 ноември близо до Торун. Затова изборът на талисман беше лесно решение. Световното първенство по лека атлетика в зала ще бъде наистина изключително събитие – не само празник на спорта, но и възможност да покажем идентичността и уникалния характер на нашия регион. Искаме да представим региона Куяви Поморже пред света по възможно най-добрия начин“, заяви Пьотр Чалбецки, маршал на региона Куяви Поморже.

Откъде идва идеята за веселата гъска? Преди всичко, тя е израз на силна регионална идентичност, тъй като гъските отдавна се свързват с региона Куяви Поморже, както като част от природния пейзаж, така и в кулинарните традиции. Най-добрият пример е празникът “Гъска за деня на Свети Мартин“, който насърчава прекарването на празничния сезон със семейството по време на Деня на независимостта на Полша и честването на регионалното наследство. В продължение на векове гъската е съпътствала хората от този регион, служейки като източник на храна, гордост и местна идентичност.

Традицията на отглеждане на гъски в региона Куяви Поморже датира от

Средновековието. Благоприятните природни условия, включително езера и чисти реки, са спомогнали за развитието на гъсковъдството. Птиците са били отглеждани по естествен начин, в хармония с ритъма на природата. До 19-ти век гъските от този регион започват да печелят признание и извън неговите граници.

“Днес гъската е символ на регионална гордост и качество, свързваща минало и настояще, традиция и модерност. Регионът Куяви Поморже показва, че местното наследство може да се превърне в марка, разпознаваема в цяла Европа“, добавя Чалбецки. Гъските могат да се разглеждат и като символ на атлетите – изключително издръжливи същества, които изминават хиляди километри по време на миграция, въплъщавайки решителност, издръжливост и сила – ключови ценности в леката атлетика.

“Досега талисманите на големи спортни събития често са били популярни хищници като орли, лъвове или гепарди. Гъската е свеж, неочакван и отличителен избор, който ще направи нашия шампионат наистина запомнящ се. Важно е да помним, че талисманът не е просто символ, а и начин за ангажиране на феновете и участниците. Гъската ще присъства на събитията, изграждайки емоционална връзка със спортните фенове и насърчавайки забавлението и взаимодействието, особено сред децата и семействата“, подчертава Крищоф Волжтински, вицепрезидент на Полската лекоатлетическа асоциация.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages