Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP

  18 март 2026 | 11:18
  • 291
  • 0
За първи път от 2004 година MotoGP се насочва към Бразилия, а надпреварата за Гран При на Бразилия ще се проведе на реновираната писта „Айртон Сена“ в Гаяна. Тук може да намерите програмата на предстоящия втори състезателен уикенд за сезон 2026, а всички часове са в българско време.

Петък (20 март):
14:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
15:00 часа – Moto2 първа свободна тренировка
16:05 часа – MotoGP първа свободна тренировка
18:15 часа – Moto3 официална тренировка
19:15 часа – Moto2 официална тренировка
20:20 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (21 март):
13:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
14:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
15:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
15:50 часа – MotoGP квалификация
17:45 часа – Moto3 квалификация
18:40 часа – Moto2 квалификация
20:00 часа – MotoGP спринт (15 обиколки)

Неделя (22 март):
15:40 часа – MotoGP загрявка
17:00 часа – Moto3 състезание (24 обиколки)
18:15 часа – Moto2 състезание (26 обиколки)
20:00 часа – MotoGP състезание (31 обиколки)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

