Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP

За първи път от 2004 година MotoGP се насочва към Бразилия, а надпреварата за Гран При на Бразилия ще се проведе на реновираната писта „Айртон Сена“ в Гаяна. Тук може да намерите програмата на предстоящия втори състезателен уикенд за сезон 2026, а всички часове са в българско време.

Петък (20 март):

14:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

15:00 часа – Moto2 първа свободна тренировка

16:05 часа – MotoGP първа свободна тренировка

18:15 часа – Moto3 официална тренировка

19:15 часа – Moto2 официална тренировка

20:20 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (21 март):

13:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

14:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

15:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

15:50 часа – MotoGP квалификация

17:45 часа – Moto3 квалификация

18:40 часа – Moto2 квалификация

20:00 часа – MotoGP спринт (15 обиколки)

Неделя (22 март):

15:40 часа – MotoGP загрявка

17:00 часа – Moto3 състезание (24 обиколки)

18:15 часа – Moto2 състезание (26 обиколки)

20:00 часа – MotoGP състезание (31 обиколки)

