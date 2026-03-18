Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP

За първи път от 2004 година MotoGP се насочва към Бразилия, а надпреварата за Гран При на Бразилия ще се проведе на реновираната писта „Айртон Сена“ в Гаяна. Тук може да намерите програмата на предстоящия втори състезателен уикенд за сезон 2026, а всички часове са в българско време.
Петък (20 март):
14:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
15:00 часа – Moto2 първа свободна тренировка
16:05 часа – MotoGP първа свободна тренировка
18:15 часа – Moto3 официална тренировка
19:15 часа – Moto2 официална тренировка
20:20 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (21 март):
13:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
14:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
15:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
15:50 часа – MotoGP квалификация
17:45 часа – Moto3 квалификация
18:40 часа – Moto2 квалификация
20:00 часа – MotoGP спринт (15 обиколки)
Неделя (22 март):
15:40 часа – MotoGP загрявка
17:00 часа – Moto3 състезание (24 обиколки)
18:15 часа – Moto2 състезание (26 обиколки)
20:00 часа – MotoGP състезание (31 обиколки)
