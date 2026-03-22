Въпреки червения флаг Максимо Килес спечели в Moto3 в Бразилия

Вторият старт от сезона в Moto3 се превърна в оспорван спринт с дължина 5 обиколки, тъй като състезанието беше спряно с червен флаг заради тежко падане на Скот Оджън в 15 обиколка.
Преди това паднаха лидерът в състезанието Жоел Естебан и водачът в класирането Давид Алманса, а Килес си проби път до челото, въпреки че стартира едва 11-и.
Той имаше аванс от 4 секунди при спирането на състезанието, а при рестарта остана начело, преследван от съотборника си в CF Moto Аспар Марко Морели, а трети на финала пристигна дебютантът Веда Прамата (Хонда).
Килес спечели с аванс от 0,145 секунди, а Прамата завърши на над 1,6 секунди от победителя.