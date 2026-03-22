Въпреки червения флаг Максимо Килес спечели в Moto3 в Бразилия

Вторият старт от сезона в Moto3 се превърна в оспорван спринт с дължина 5 обиколки, тъй като състезанието беше спряно с червен флаг заради тежко падане на Скот Оджън в 15 обиколка.

Преди това паднаха лидерът в състезанието Жоел Естебан и водачът в класирането Давид Алманса, а Килес си проби път до челото, въпреки че стартира едва 11-и.

Fantastic race by Maximo Quiles to take #Moto3 victory ahead of Marco Morelli and Veda Pratama 👏#BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/2SRxHAJXLa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 22, 2026

Хорхе Мартин: Априлия е на крачка зад Дукати в Бразилия

Той имаше аванс от 4 секунди при спирането на състезанието, а при рестарта остана начело, преследван от съотборника си в CF Moto Аспар Марко Морели, а трети на финала пристигна дебютантът Веда Прамата (Хонда).

Килес спечели с аванс от 0,145 секунди, а Прамата завърши на над 1,6 секунди от победителя.

Maximo Quiles now leads the #Moto3 standings with Morelli in P3 and Veda Pratama in P3 🤯#BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/jZg3BU9AKC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 22, 2026

The first win of 2026 for Maximo Quiles 🥇#BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/Tr0FWq7AiG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 22, 2026