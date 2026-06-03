Поне три отбора имат интерес към Алекс Албон

Поне три отбора от Формула 1 имат интерес към Алекс Албон, стана ясно преди Гран При на Монако този уикенд. А различни източници твърдят, че вече е бил установен контакт с мениджмънта на Албон, като в Монреал е имало начални разговори с Ауди, Алпин и Астън Мартин.
Всичко е в много ранен етап и източници от преговорите обясниха, че става въпрос повече за “проверка на възможностите”.
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Връзката на Албон с Ред Бул също не трябва да бъде забравяна. По времето на доктор Марко и Кристиан Хорнър Алекс се раздели със семейството на компанията за енергийни напитки. Ред Бул обаче му осигури един сезон в ДТМ, а след това Албон намери път обратно към световния шампионат. Но основният акционер в Ред Бул Чалерм Йовидия поддържа лични и професионални отношения с Албон и продължава да подкрепя кариерата му.
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Формула 1 е все по-близо до Гран При на Тайланд, така че важността на Албон за спорта може да нарасне още в близките години.
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Снимки: Gettyimages