Поне три отбора имат интерес към Алекс Албон

Поне три отбора от Формула 1 имат интерес към Алекс Албон, стана ясно преди Гран При на Монако този уикенд. А различни източници твърдят, че вече е бил установен контакт с мениджмънта на Албон, като в Монреал е имало начални разговори с Ауди, Алпин и Астън Мартин.

Всичко е в много ранен етап и източници от преговорите обясниха, че става въпрос повече за “проверка на възможностите”.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



💥 Aston Martin, Alpine y Audi se habrían puesto en contacto con Alex Albon para explorar un posible fichaje



‼️ Sin embargo, no se esperan movimientos este año en Aston Martin, sería solo por si finalmente Fernando Alonso no renovase



📰 @Racingnews365 pic.twitter.com/6SHN5R83Ia — Nachez (@Nachez98) June 3, 2026

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Връзката на Албон с Ред Бул също не трябва да бъде забравяна. По времето на доктор Марко и Кристиан Хорнър Алекс се раздели със семейството на компанията за енергийни напитки. Ред Бул обаче му осигури един сезон в ДТМ, а след това Албон намери път обратно към световния шампионат. Но основният акционер в Ред Бул Чалерм Йовидия поддържа лични и професионални отношения с Албон и продължава да подкрепя кариерата му.

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Формула 1 е все по-близо до Гран При на Тайланд, така че важността на Албон за спорта може да нарасне още в близките години.

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Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Gettyimages