Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Без особен прогрес на второто заседание на комисията за Формула 1

Без особен прогрес на второто заседание на комисията за Формула 1

  • 3 юни 2026 | 15:40
  • 613
  • 0

Второто заседание на комисията на Формула 1 на ФИА стана факт вчера в лондонския офис на федерацията, без обаче да осигури особено вълнуващи резултати за феновете на спорта. Срещата беше водена от директора на ФИА по състезанията с едноместни болиди Николас Томбазис и генералния директор на ФОМ Стефано Доменикали.

На заседанието бяха приети незначителни промени в техническия регламент, засягащи аеродинамиката на автомобилите и каросериите им. Също така, предсезонните тестове бяха увеличени от 3 на 4 дни.

И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?
И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?

Бяха въведени нови ограничения за тестове с автомобили от предишни сезони - програмата Testing of Previous Cars (TPC) в момента е най-доброто средство за подготовка за дебют във Формула 1. С новите промени се забраняват тестове на писти, на които следващата година ще има стартове от световния шампионат.

Все още обаче няма договорка относно промените в правилата за задвижващите системи за догодина и дали съотношението на мощността от двигателя и хибридната система ще стане 60:40.

Президентът на ФИА пак постави срок за връщането на V8 моторите
Президентът на ФИА пак постави срок за връщането на V8 моторите

Всички промени, приети от комисията, трябва да бъдат одобрени от Световния съвет на ФИА за моторните спортове.

Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз
Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз
 Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен: Трябва ми максимално добър резултат в квалификацията

Верстапен: Трябва ми максимално добър резултат в квалификацията

  • 3 юни 2026 | 17:23
  • 139
  • 0
ФИА среща медиите с Норис, Верстапен и Леклер в Монако

ФИА среща медиите с Норис, Верстапен и Леклер в Монако

  • 3 юни 2026 | 17:15
  • 162
  • 0
Васьор: В Монако е важна квалификацията и да не правиш грешки

Васьор: В Монако е важна квалификацията и да не правиш грешки

  • 3 юни 2026 | 17:06
  • 189
  • 0
Поне три отбора имат интерес към Алекс Албон

Поне три отбора имат интерес към Алекс Албон

  • 3 юни 2026 | 15:22
  • 522
  • 0
Президентът на ФИА пак постави срок за връщането на V8 моторите

Президентът на ФИА пак постави срок за връщането на V8 моторите

  • 3 юни 2026 | 15:00
  • 581
  • 0
И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?

И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?

  • 3 юни 2026 | 14:40
  • 1319
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

  • 3 юни 2026 | 17:22
  • 1739
  • 0
Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

  • 3 юни 2026 | 16:54
  • 2195
  • 1
Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

  • 3 юни 2026 | 14:23
  • 9694
  • 17
Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

  • 3 юни 2026 | 10:53
  • 15913
  • 28
Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

  • 3 юни 2026 | 13:50
  • 8235
  • 10
Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

  • 3 юни 2026 | 14:28
  • 8885
  • 37