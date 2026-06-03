Без особен прогрес на второто заседание на комисията за Формула 1

Второто заседание на комисията на Формула 1 на ФИА стана факт вчера в лондонския офис на федерацията, без обаче да осигури особено вълнуващи резултати за феновете на спорта. Срещата беше водена от директора на ФИА по състезанията с едноместни болиди Николас Томбазис и генералния директор на ФОМ Стефано Доменикали.

На заседанието бяха приети незначителни промени в техническия регламент, засягащи аеродинамиката на автомобилите и каросериите им. Също така, предсезонните тестове бяха увеличени от 3 на 4 дни.

Joy. Relief. Bliss.



You can feel the emotions exuding from the drivers on the podium in Monaco 😍#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/dtc1i3YAeJ — Formula 1 (@F1) June 3, 2026

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Бяха въведени нови ограничения за тестове с автомобили от предишни сезони - програмата Testing of Previous Cars (TPC) в момента е най-доброто средство за подготовка за дебют във Формула 1. С новите промени се забраняват тестове на писти, на които следващата година ще има стартове от световния шампионат.

Все още обаче няма договорка относно промените в правилата за задвижващите системи за догодина и дали съотношението на мощността от двигателя и хибридната система ще стане 60:40.

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Всички промени, приети от комисията, трябва да бъдат одобрени от Световния съвет на ФИА за моторните спортове.

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Снимки: Gettyimages