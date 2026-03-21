  • 21 март 2026 | 22:01
Ди Джанантонио сгреши и Маркес взе спринта в Бразилия

Световният шампион в MotoGP записа днес в спринта за Гран При на Бразилия първата си победа за сезон 2026. Втори остана стартиралият от полпозишън Фабио ди Джанантонио, а с третото си място Хорхе Мартин записа първия си подиум с Априлия.

На старта Ди Джантонио поведе, следван от Фабио Куартараро, който изпревари Маркес, а Марко Бедзеки се озова четвърти. В началото на третата обиколка Маркес излезе втори, а Ди Джанантонио отвори аванс от 0,7 секунди. След това Куартараро отвори твърде много завой №4 и последователно беше изпреварен от Бедзеки и Мартин.

Фабио ди Джанантонио спечели квалификацията в Бразилия, изпълнена с катастрофи
В петата обиколка Ди Джанантонио водеше с 1,2 секунди пред Маркес, а в шестия тур Мартин излезе трети след грешка на Бедзеки на завой №9. Маркес успя да свие аванса на лидера на 0,8 секунди.

До началото на 11 обиколка Маркес догони Ди Джанантонио, който беше на 0,3 секунди пред него. Малко преди края на 13 обиколка Ди Джанантонио изпусна траекторията в завой №12 и Маркес го изпревари, за да поведе. До финала световният шампион не допусна изненади и спечели.

Стартът на спринта беше забавен с почти час и половина заради солидна дупка, която се отвори на стартфиналната права и се оказа, че е резултат от силните дъждове. Квалификацията в Moto2 пък беше преместена за утре заради поредното забавяне на програмата на пистата „Айртон Сена“.

Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP

Йоан Зарко най-бърз в белязаната от дъжд петъчна тренировка в Бразилия

Фермин Алдегер се договори с Дукати, ще кара за VR46 в MotoGP от 2027

Опел влиза във Формула Е на мястото на DS

И Брадли Лорд стана директор в Мерцедес

Педро Акоста пред Джак Милър в първата тренировка в Бразилия

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

