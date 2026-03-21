Ди Джанантонио сгреши и Маркес взе спринта в Бразилия

Световният шампион в MotoGP записа днес в спринта за Гран При на Бразилия първата си победа за сезон 2026. Втори остана стартиралият от полпозишън Фабио ди Джанантонио, а с третото си място Хорхе Мартин записа първия си подиум с Априлия.

На старта Ди Джантонио поведе, следван от Фабио Куартараро, който изпревари Маркес, а Марко Бедзеки се озова четвърти. В началото на третата обиколка Маркес излезе втори, а Ди Джанантонио отвори аванс от 0,7 секунди. След това Куартараро отвори твърде много завой №4 и последователно беше изпреварен от Бедзеки и Мартин.

В петата обиколка Ди Джанантонио водеше с 1,2 секунди пред Маркес, а в шестия тур Мартин излезе трети след грешка на Бедзеки на завой №9. Маркес успя да свие аванса на лидера на 0,8 секунди.

До началото на 11 обиколка Маркес догони Ди Джанантонио, който беше на 0,3 секунди пред него. Малко преди края на 13 обиколка Ди Джанантонио изпусна траекторията в завой №12 и Маркес го изпревари, за да поведе. До финала световният шампион не допусна изненади и спечели.

Стартът на спринта беше забавен с почти час и половина заради солидна дупка, която се отвори на стартфиналната права и се оказа, че е резултат от силните дъждове. Квалификацията в Moto2 пък беше преместена за утре заради поредното забавяне на програмата на пистата „Айртон Сена“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages