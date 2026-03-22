Холгадо спечели срещу Муньос в Moto2 в Гояния

  • 22 март 2026 | 21:23
Дани Холгадо спечели двубоя с Дани Муньос за победата в състезанието в Moto2 в Гран При на Бразилия на пистата „Айртон Сена“ в Гояния.

Двамата успяха да се откъснат пред колоната във втората половина на колоната. Три обиколки преди финала Муньос пробва атака на завой №10 и поведе, но Холгадо успя да си върне лидерската позиция в завой №1 в началото на следващия тур.

В самия край на състезанието темпото на Муньос спадна и Холгадо се откъсна напред, като записа първата си победа за сезона.

Второто място е най-доброто класиране на Муньос в Moto2, а трети завърши Мануел Гонсалес, който преди финала се справи с Алекс Ескриг.

Снимки: Gettyimages

Да Коща поведе Ягуар към двойна победа в Мадрид във Формула Е

