Фабио ди Джанантонио спечели квалификацията в Бразилия, изпълнена с катастрофи

Фабио ди Джанантонио премина през първата квалификационна сесия (Q1), за да донесе полпозишън на VR46 за Гран при на Бразилия в MotoGP, въпреки че самият той претърпя късен инцидент.

Въпреки че пистата в Гояния остана суха през цялата събота след проливните дъждове по-рано през уикенда, трасето се оказа предизвикателство за няколко пилоти по време на квалификацията.

First pole position for @fabiodiggia49 since 2022 with Marco Bezzecchi and @marcmarquez93 on the front row 🔥#BrazilianGP 🇧🇷

Франческо Баная беше първият пилот, който падна във втората квалификационна сесия (Q2), губейки контрол над мотоциклета на завой 10 само три минути след началото на сесията. Лидерът в шампионата Педро Акоста беше следващият, който претърпя инцидент, ставайки поредната жертва на коварния завой 4. Скоро след това Марк Маркес също катастрофира на същия завой.

Докато и тримата успяха да се върнат в бокса и да вземат вторите си мотоциклети, ранната драма позволи на Ди Джанантонио да грабне временния полпозишън с Дукати-то на VR46, а Маркес се задържа на второ място.

Хорхе Мартин заемаше трета позиция след първите бързи обиколки, а съотборникът му в Aprilia Марко Бедзеки се нареди пети по средата на сесията.

Когато започнаха вторите опити, Ди Джанантонио леко подобри времето си до 1:17.410 минути, но това все още го оставяше уязвим за атаките на съперниците му в последните минути. Мартин беше напът да постигне по-бързо време от италианеца, но падна на завой 6 само три минути преди края, което доведе до развяване на жълти флагове.

Малко след това самият Ди Джанантонио също претърпя късен инцидент на завой 4, хвърляйки квалификацията в пълен хаос. В крайна сметка обаче никой не успя да надмине времето на 27-годишния пилот, който удържа преднината си, за да спечели едва втория полпозишън в своята кариера в MotoGP.

Победителят от Гран при на Тайланд, Марко Бедзеки, се изкачи до второ място към края на сесията, но не успя да повтори обиколката си от Q1, която щеше да му осигури полпозишън с разлика от 0,002 секунди. Третото място на стартовата решетка зае Марк Маркес, докато Фабио Куартараро направи невероятна обиколка в последните моменти, за да се класира четвърти. Хорхе Мартин остана пети въпреки късния си инцидент, като завърши пред Ай Огура.

Дуото на Грезини, Фермин Алдегер и Алекс Маркес, завършиха съответно на седма и осма позиция, докато Акоста не успя да се класира по-напред от девето място със заводския KTM след ранното си падане. Йоан Зарко (LCR), Баная и Топрак Разгатлиоглу (Pramac) оформиха четвъртия ред на стартовата решетка, като заеха съответно 10-о, 11-о и 12-о място.

Заводският пилот на Хонда Жоан Мир завърши 13-и, след като беше изпреварен за последното място в Q2 от съперника си от VR46 Ди Джанантонио. Той беше плътно следван от местния фаворит Диого Морейра с Хонда на LCR.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages