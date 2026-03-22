Очаквайте на живо: Гран При на Бразилия, Ди Джанантонио стартира пръв

Фабио ди Джантонио стартира от полпозишън във втория кръг от сезона в MotoGP на пистата „Айртон Сена“ в Гояния.
Вчера пилотът на VR46 загуби битката за победата в спринта, въпреки че беше начело през по-голямата част от състезанието, като малко преди финала беше изпреварен от световния шампион Марк Маркес.
Маркес: Нямаше да има спринт, ако дупката беше на състезателната линия
Съперниците на Дукати очакват италианската марка да има предимство и в дългата надпревара днес, която е 31 обиколки, а Хорхе Мартин прогнозира, че Априлия „изостава на крачка“ от Дукати.
Хорхе Мартин: Априлия е на крачка зад Дукати в Бразилия
Но пък работата с гумите обещава оспорвана битка за всяка една позиция в челото на все още непознатата за всички писта.
Ди Джанантонио сгреши и Маркес взе спринта в Бразилия
