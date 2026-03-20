  Педро Акоста пред Джак Милър в първата тренировка в Бразилия

Педро Акоста пред Джак Милър в първата тренировка в Бразилия

  • 20 март 2026 | 18:40
Лидерът в класирането в MotoGP, Педро Акоста, беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на Бразилия, преминала на изсъхваща писта, като сесията започна със значително закъснение поради метеорологичните условия.

Пистата „Айртон Сена“ в Гояния посреща MotoGP обратно в Бразилия за първи път от 2004, но събитието е съпътствано от проблеми с наводнения на трасето. Програмата в петък беше отложена с един час, след като проливни дъждове през нощта наложиха продължителна операция по отводняване.

Затворници отводняват пистата в Бразилия
Въпреки че дъждът беше спрял, когато пилотите от MotoGP излязоха за удължената си едночасова първа тренировка, пистата все още беше влажна и само малцина състезатели използваха гуми за сух асфалт по време на сесията.

Победителят от Гран При на Тайланд, Марко Бедзеки, даде трето най-добро време с водещия заводски мотоциклет на Априлия, докато Марк Маркес се нареди четвърти със заводския Дукати.

Брад Биндер (KTM), Алекс Ринс (Ямаха), Йоан Зарко (LCR) и Лука Марини (Хонда) се присъединиха към Милър и също пробваха сликове, но никой от тях не успя да постигне значителен скок в класирането.

Франко Морбидели остана пети за Дукати VR46 в състезание, като той счита и Гран При на Бразилия за домашен старт, тъй като има бразилски корени. Маверик Винялес зае шестото място пред Хорхе Мартин, а завърналият се на пистата Фермин Алдегер завърши осми за Грезини Дукати, като днес бяха първите му обиколки в MotoGP за 2026 след счупване на бедрена кост през зимата.

Пеко Баная оцеля след огромен рисков момент в началото на сесията, когато едва не беше изхвърлен от своя мотор, и завърши девети. Топ 10 беше оформен от Алекс Маркес от Грезини.

Диого Морейра започна домашния си уикенд на 18-а позиция с LCR Хонда, докато Фабио Куартараро с Ямаха беше на почти три секунди от темпото на последно място.

Въпреки трудните условия, в първата свободна тренировка нямаше катастрофи, макар че редица пилоти направиха излизания в зоните за сигурност, покрити с чакъл.

Снимки: Gettyimages

