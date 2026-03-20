Педро Акоста пред Джак Милър в първата тренировка в Бразилия

Лидерът в класирането в MotoGP, Педро Акоста, беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на Бразилия, преминала на изсъхваща писта, като сесията започна със значително закъснение поради метеорологичните условия.

Пистата „Айртон Сена“ в Гояния посреща MotoGP обратно в Бразилия за първи път от 2004, но събитието е съпътствано от проблеми с наводнения на трасето. Програмата в петък беше отложена с един час, след като проливни дъждове през нощта наложиха продължителна операция по отводняване.

Въпреки че дъждът беше спрял, когато пилотите от MotoGP излязоха за удължената си едночасова първа тренировка, пистата все още беше влажна и само малцина състезатели използваха гуми за сух асфалт по време на сесията.

Победителят от Гран При на Тайланд, Марко Бедзеки, даде трето най-добро време с водещия заводски мотоциклет на Априлия, докато Марк Маркес се нареди четвърти със заводския Дукати.

Брад Биндер (KTM), Алекс Ринс (Ямаха), Йоан Зарко (LCR) и Лука Марини (Хонда) се присъединиха към Милър и също пробваха сликове, но никой от тях не успя да постигне значителен скок в класирането.

Франко Морбидели остана пети за Дукати VR46 в състезание, като той счита и Гран При на Бразилия за домашен старт, тъй като има бразилски корени. Маверик Винялес зае шестото място пред Хорхе Мартин, а завърналият се на пистата Фермин Алдегер завърши осми за Грезини Дукати, като днес бяха първите му обиколки в MotoGP за 2026 след счупване на бедрена кост през зимата.

Пеко Баная оцеля след огромен рисков момент в началото на сесията, когато едва не беше изхвърлен от своя мотор, и завърши девети. Топ 10 беше оформен от Алекс Маркес от Грезини.

Диого Морейра започна домашния си уикенд на 18-а позиция с LCR Хонда, докато Фабио Куартараро с Ямаха беше на почти три секунди от темпото на последно място.

Въпреки трудните условия, в първата свободна тренировка нямаше катастрофи, макар че редица пилоти направиха излизания в зоните за сигурност, покрити с чакъл.

