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Президентът на ФИА пак постави срок за връщането на V8 моторите

  • 3 юни 2026 | 15:00
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Броени дни след скандалния опит да премахне ограничението на броя мандати за президент на ФИА, настоящият ръководител на федерацията Мохамед бин Сулайем отново се върна към темата за евентуалното завръщане на V8 двигателите във Формула 1.

Бих Сулайем вече декларира подкрепата си за атмосферни мотори, които да работят с гориво от възобновяеми източници и според него тяхното завръщане трябва да се случи още през 2031 година.

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Настоящите 1,6-литрови V6 мотори с турбо, които работят с хибридна система, ще се използват поне до края на 2030 година, но вече върви оспорван дебют какви да са моторите за следващия регулационен цикъл. Някои от доставчиците на задвижващи системи във Формула 1, сред които Мерцедес, вече дадоха сигнали, че имат интерес към връщането към V8 или дори V10 двигатели.

Тъй като Формула 1 е световен шампионат на ФИА, то точно федерацията трябва да напише техническите правила, като разбира се, това стане след консултации с отборите и Формула 1, а сега Бих Сулайем обясни логиката си с пост в социалните мрежи.

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“Решен съм да върнем V8 двигателите във Формула 1 - написа бившият рали пилот. - В идеалния случай за 2030 година, но със сигурност за 2031 като част от следващия регулационен цикъл на ФИА.

“V8 моторите са по-леки, по-семпли и по-ефективни по отношение на разходите, а горивата от възобновяеми източници означават, че те ще отговорят на амбициите ни за опазване на природата.

“И най-важното, тези мотори ще върнат уникалния и естествен звук, с който феновете в цял свят асоциират Формула 1.”

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Снимки: Gettyimages

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