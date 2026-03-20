Йоан Зарко най-бърз в белязаната от дъжд петъчна тренировка в Бразилия

Йоан Зарко зададе темпото в петъчната тренировка за Гран При на Бразилия в MotoGP, докато дъжд по средата на сесията изненада неприятно звездата на Априлия Марко Бедзеки.

Закъснялата едночасова тренировъчна сесия на пистата в Гояния започна трескаво, като целият стартов състав излезе от питлейна с гуми за суха настилка на фона на опасенията от наближаващ дъжд. Пилотите бяха принудени да поемат рискове още в началото и катастрофите не закъсняха. Брад Биндър, Джак Милър и любимецът на домакините Диого Морейра паднаха в сектор две в рамките на първите 10 минути.

Първият състезател, който проби бариерата от 1:22 минути, беше шампионът за 2024 Хорхе Мартин (Априлия), който записа време от 1:21.556. Той обаче веднага беше изместен от върха от пилота на LCR Honda Йоан Зарко, който беше с над четвърт секунда по-бърз с време от 1:21.257.

По-късно действащият световен шампион Марк Маркес (Дукати) се изкачи до второто място, а новобранецът на Pramac Топрак Разгатлиоглу също направи впечатляваща обиколка, за да заеме третата позиция. През следващите 15 минути последваха още подобрения във времената, като Фабио Куартараро (Ямаха) и завърналия се Фермин Алдегер (Грезини) влязоха в топ 10.

Въпреки това, при оставащи около 35 минути, дъждът се усили, оставяйки пистата твърде мокра за каквито и да било значими подобрения.

Така Зарко остана начело в класирането пред Маркес и Разгатлиоглу, а Мартин се задържа на четвърто място, за да си осигури директно преминаване към втората квалификация (Q2).

Лидерът в шампионата Педро Акоста поведе атаката на KTM от пета позиция, пред Алекс Маркес (Грезини), Куартараро и Алдегер. Топ 10 беше оформен от Франческо Баная (Дукати) и Ай Огура (Тракхаус).

Няколко водещи пилоти обаче ще трябва да преминат през първата квалификация (Q1) утре, тъй като условията не се подобриха, въпреки че дъждът отслабна по-късно в сесията.

Най-голямата жертва на обстоятелствата беше победителят от Гран При на Тайланд Марко Бедзеки, който завърши сесията едва на 20-о място – на повече от две секунди от темпото на Зарко. Италианецът се върна на пистата при оставащи 12 минути в смел опит, но не успя да подобри предишното си време.

Неговият колега от Априлия Раул Фернандес остана 21-ви, докато Енеа Бастианини от Tech3 се озова на последно място, след като не успя да запише обиколка в рамките на прага от 107%.

Морейра завърши 15-и след ранната си катастрофа на завой 4, докато Милър (12-и) и Биндър (17-и) също бяха компрометирани от инциденти. Франко Морбидели също спря на пистата, след като пропусна табела от бокса и остана без гориво.

Снимки: Gettyimages