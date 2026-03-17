Тиери Анри защити стила на Артета: Помолихме го да намери начин и той го направи

Легендарният бивш футболист на Арсенал Тиери Анри защити Микел Артета от критиките за прагматичния стил на игра на отбора. Според французина няма значение дали този стил му харесва, защото важното е “топчиите” да успеят да стигнат до титлата след 22-годишно чакане. Анри обаче е съгласен, че заради този начин повечето неутрални фенове не искат Арсенал да спечели титлата.

"Много хора са на позицията лигата да бъде спечелена от всеки друг, но не и от Арсенал. Аз исках Ливърпул да спечели титлата, когато играех, заради Джейми Карагър и Стиви Джи. Независимо дали харесвам Ливърпул, или не. Обикновено подкрепям отбора, който е в ролята на аутсайдер. По някаква причина обаче много хора не искат Арсенал да спечели лигата.

Като фен на Арсенал не е нужно да харесвам стила на Артета, но със сигурност го уважавам. Няма значение какво харесвам аз, майка ми или баща ми. Помолихме Микел Артета да намери начин и той го направи. Толкова е просто. Искам да спечелим лигата, минаха 22 години.

Много дълго време съставът бе обвиняван, че е незрял. Че не може да задържи преднината си, че е затормозен, че не може да спечели по грозен начин. Точно това прави отборът в момента и се усъвършенства в тази посока.

Загуби ли се това, което представляваше отборът, когато дойде Артета? Понякога, когато се опитваш да направиш нещо, за да се различиш от Пеп или от Слот, можеше да забравиш какво си представлявал. Преди три години хората говориха какъв красив футбол играе Арсенал, но с обвиненията, които вече споменах. Сега, когато правят другото, хората отново не са доволни", заяви Анри пред "Скай спортс".