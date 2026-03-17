Байер се подигра с големия коз на Арсенал

Арсенал продължава да се бори за четири трофея през този сезон, а критиците на тима на Микел Артета продължават да се фокусират върху това, че лондончани залагат основно на голове след статични положения. С чувство за хумор в тази дискусия се включи администраторът на страницата на Байер (Леверкузен) в социалната мрежа X. “Аспирините” днес ще се борят на “Емиратс” с Арсенал за място на 1/4-финалите на Шампионската лига, а преди двубоя в официалния профил на германския клуб бе публикувана снимка на флага за изпълнение на ъглови удари, който след съответната обработка и модификация на очертанията на терена остава извън пределите на игрището. Изображението беше публикувано заедно с надписа „така е по-добре”. Това предизвика доста положителни реакции и коментари, които поощриха чувството за хумор на съответния администратор.

Арсенал има 21 гола в Премиър лийг, отбелязани след корнери, тъчове и свободни удари. В първия мач между Байер и Арсенал обаче именно германският тим поведе, след като Андрих засече с глава центриране от корнер на Грималдо. "Топчиите" изравниха след гол от дузпа в самия край,