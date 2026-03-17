  3. Байер се подигра с големия коз на Арсенал

Байер се подигра с големия коз на Арсенал

Байер се подигра с големия коз на Арсенал

Арсенал продължава да се бори за четири трофея през този сезон, а критиците на тима на Микел Артета продължават да се фокусират върху това, че лондончани залагат основно на голове след статични положения. С чувство за хумор в тази дискусия се включи администраторът на страницата на Байер (Леверкузен) в социалната мрежа X. “Аспирините” днес ще се борят на “Емиратс” с Арсенал за място на 1/4-финалите на Шампионската лига, а преди двубоя в официалния профил на германския клуб бе публикувана снимка на флага за изпълнение на ъглови удари, който след съответната обработка и модификация на очертанията на терена остава извън пределите на игрището. Изображението беше публикувано заедно с надписа „така е по-добре”. Това предизвика доста положителни реакции и коментари, които поощриха чувството за хумор на съответния администратор.

Арсенал има 21 гола в Премиър лийг, отбелязани след корнери, тъчове и свободни удари. В първия мач между Байер и Арсенал обаче именно германският тим поведе, след като Андрих засече с глава центриране от корнер на Грималдо. "Топчиите" изравниха след гол от дузпа в самия край,

Още от Футбол свят

Неймар с мигновена реакция на новината, че не е повикан за Бразилия

Неймар с мигновена реакция на новината, че не е повикан за Бразилия

  • 17 март 2026 | 09:39
  • 4996
  • 10
Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

  • 17 март 2026 | 07:53
  • 2224
  • 4
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
  • 3550
  • 10
Арсенал и Байер решават всичко днес

Арсенал и Байер решават всичко днес

  • 17 март 2026 | 07:37
  • 3302
  • 4
Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

  • 17 март 2026 | 06:29
  • 4940
  • 2
Давид Силва назова какво му трябва на Манчестър Сити в реванша

Давид Силва назова какво му трябва на Манчестър Сити в реванша

  • 17 март 2026 | 05:58
  • 4066
  • 2
Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

  • 17 март 2026 | 07:26
  • 3627
  • 18
Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

  • 17 март 2026 | 06:29
  • 4940
  • 2
Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

  • 17 март 2026 | 07:11
  • 1899
  • 1
Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

  • 17 март 2026 | 07:53
  • 2224
  • 4
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
  • 3550
  • 10
Арсенал и Байер решават всичко днес

Арсенал и Байер решават всичко днес

  • 17 март 2026 | 07:37
  • 3302
  • 4