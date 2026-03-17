Обзор на 30-ия кръг в Премиър лийг: Рекорд на тийнейджър, Арсенал и Юнайтед печелят, Сити стъпи накриво срещу Уест Хам

Измина 30-и кръг на английската Премиър лийг, като уикенда рпедложи рекорд, изненади и някои много красиви изпълнения. Основната тема на уикенда стана тийнейджърът на Арсенал Макс Дауман. Той не само записа минути при победата на „артилеристите“ над Евертън с 2:0, но и отбеляза попадение, с което официално се превърна в най-младия голмайстор в историята на лигата.

В друг знаков сблъсък Манчестър Сити и Уест Хам завършиха наравно, въпреки индивидуалната класа на Бернардо Силва. Португалецът даде аванс на „гражданите“ със страхотно изпълнение от малък ъгъл, но впоследствие бившият защитник на Арсенал Константинос Мавропанос успя да изравни и да отнеме две точки от актива на тима на Хосеп Гуардиола.

Кръгът бе белязан и от редица решаващи вратарски намеси. Емилиано Мартинес отново демонстрира висока класа за Астън Вила, но въпреки усилията му, Манчестър Юнайтед стигна до успех с 3:1. С тази победа „червените дяволи“ се откъснаха с 3 точки преднина на третата позиция в подреждането. Междувременно Давид Рая бе ключов за Арсенал, след като направи важно спасяване с крак срещу Евертън, съхранявайки преднината на своя тим.

Следващият 31-ви кръг започва още този петък с домакинство на Борнемут срещу Манчестър Юнайтед. Програмата ще включва само осем двубоя, заради финалния сблъсък за Купата на Лигата между Арсенал и Манчестър Сити.

