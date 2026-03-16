Рюдигер: Харесват ми битките с Холанд

  • 16 март 2026 | 21:10
Защитникът на Реал Мадрид Антонио Рюдигер изрази вълнението си от продстоящия реванш срещу Манчестър Сити в 1/8-финалите на Шампионската лига след победата с 3:0 над този съперник преди седмица. Той също така призна, че се наслаждава на съперничеството си с голмайстора на английския отбор Ерлинг Холанд.

“Бил съм в много подобни мачове и съм печелил Шампионската лига с Реал Мадрид. Работиш за тези двубои и моменти. През последните години сме играли много пъти с Манчестър Сити, който е сред най-добрите отбори в Европа. Ако искаш да спечелиш ШЛ, трябва да играеш със Сити. Имах някои малки проблеми, но те вече са в миналото. Ако погледнете последните срещи, аз играя добре и се чувствам така. В добра форма съм на този етап от сезона. Много се потрудих, за да бъда добре през тези месеци, да мога да помагам на отбора и да бъда полезен.

Дали съм “черната котка” на Холанд? Не мисля много за тези статистики и не им обръщам внимание, това са просто числа. В мача от основната фаза той спечели битката. Играчи като Холанд са тежки съперници, но е удоволствие да се изправяш срещу най-добрите. Харесва ми много тази физическа битка. Дийн Хаусен също направи много добър мач, не съм само аз в тази защита. Имам голямо желание за този двубой. Много пъти съм се изправял срещу Холанд. Той е играч от световна класа и е доста силен. Харесват ми тези битки. Що се отнася до кариерата ми като цяло, мисля, че още в първия ми сезон срещу него знаех, че можех да го победя и да му поддържам темпото. Фантастично е да се изправяш срещу такива играчи, а той ми изглежда добър човек.

Нов договор? За мен най-важното е да бъда здрав, като сега се чувствам добре, а за останалото… Убеден съм, че ще постигнем споразумение, но сега не е моментът да говорим за това. Тук се чувствам добре, като усещам уважението на хората и много го ценя. Понякога обаче не бива да мисля за емоционалната страна, а да се чувствам добре и да си върша работата. Но аз обичам Реал Мадрид.

Изритването ми срещу Диего Рико от Хетафе? Видях забавени кадри и беше ужасно. Но ако се гледа отиграването по този начин… Аз няма да споря с него, но не съм го убил. Не бива да се преувеличава контактът, защото ако беше умишлено, той нямаше да може да стане. Говорих с него след мача. Ако видиш само отделен кадър, няма да разбереш всичко. Това не беше за червен картон и не ме изгониха. Никога не съм искал да го нараня. Харесва ми да бъда твърд, когато играя, но имам граници, които не пресичам. Затова мисля, че изявленията му са малко преувеличени. Не бива да продължаваме с това”, коментира Рюдигер на своята пресконференция.

Снимки: Gettyimages

