Бернардо Силва: Ще се борим до самия край, у дома могат да се случат много неща

Капитанът на Манчестър Сити Бернардо Силва увери, че отборът ще се бори докрай за обрат в общия резултат при утрешния домакински реванш срещу Реал Мадрид от 1/8-финалите на Шампионската лига. Халфът също така призна, че според него “гражданите” не са играли лошо при загубата с 0:3 от миналата седмица.

“Аз не съм имал свободен ден днес. Правили сме го много пъти в миналото, независимо дали сме печелили, или губили. Предвид пътуванията ни през тази седмица, мениджърът сигурно е решил, че е по-добре да си починем. Този спорт ни е показал, че могат да се случат доста неща и въпреки че резултатът в Мадрид беше много лош, ще се борим до самия край. У дома могат да станат много неща. Ще се опитаме да създадем подходящата атмосфера. Никога не е лесно да се възстановиш от такава загуба, особено когато е минала само една седмица. Отначало си мислиш, че всичко е много мрачно, но след това нещата започват да се изясняват. Въпреки че тази седмица беше лоша, знаем на какво е способен този отбор. Просто не успяхме да поддържаме нивото ни в необходимия брой мачове.

🚨 Bernardo Silva: “Even though the result in Madrid was really bad, we will fight”.



"We will fight until the end. At home, a lot of things can happen, especially here at the Etihad. And we're going to try to create the right atmosphere for that to happen".

Най-лесното обяснение е да кажа, че тимът е в период на преход. Откакто спечелихме требъла, сме останали само четири-петима. Това са много промени. Никога не е лесно да се опознаят играчите и да се разбере какво функционира най-добре. Както казах, не знам истинската причина за спада ни. Всеки си има мнение. Да имаме толкова много нови футболисти за кратко време не помага. Преди три години играех с Илкай Гюндоган и Кевин Де Бройне, като знаехме какво искаше другият. Новите момчета се нуждаят от време за адаптация. Но нямаме оправдания, трябваше да се справим по-добре. Не бих казал, че опонентът ни е бил уязвим. Все пак ни вкараха три гола, така че това не е точната дума. Когато се прибрах вкъщи, бях много разочарован, но исках да изгледам мача и не видях причина да загубим с 0:3. Това обаче нищо не означава, футболът е такъв. Връхлитат те емоции, изглежда, че всичко е много мрачно, и губиш обладание. Може и да прозвучи глупаво, но не мисля, че представянето ни беше лошо.

Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

Формата на Ерлинг Холанд? Нищо не би ни изненадало и не съдим решенията на треньора. Всички са готови за игра. Ерлинг е с огромно значение за нас. Имаме фантастични играчи. Бих предпочел да разполагаме с Ерлинг на терена, така сме по-близо до отбелязването на гол. Играли сме и без Ерлинг, като сме се справяли, но големите футболисти си проличават в такива моменти. Килиан Мбапе? Казваха, че Реал Мадрид нямали никакви шансове без него, но ни победиха с 3:0 без Мбапе, Джуд Белингам и Родриго. Трябва да се подготвим, за да бъдем себе си - Манчестър Сити, и да създадем подходящата атмосфера. Трудно ми е да кажа, че трябва да разчитаме и на късмета, защото не вярвам в него. Когато нямаме успехи, причината никога не е просто липса на късмет. Става въпрос за малки детайли, които трябва да подобриш. Това е турнир, който зависи от твоите емоции, като е необходимо да контролираш добре тези малки детайли”, коментира Силва на пресконференцията си преди мача.

