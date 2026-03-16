Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 09:46
Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще се завърне в групата на “белите” за утрешния реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига, твърди “Екип”. Капитанът на френския национален отбор пропусна последните пет мача заради проблема в лявото коляно, който го измъчва още от края на миналата година. Вчера той поднови тренировки, като взе участие в цялото занимание, след което взаимното решение е било, че той ще бъде включен в групата за утрешната визита на “Етихад Стейдиъм”.

Мбапе обаче няма да започне като титуляр, като това решение е улеснено от факта, че Реал има доста удобна преднина след първия мач, който спечели с 3:0. Той обаче ще запише минути, за да започне да възвръща игровия си ритъм.

Преди мача с Елче Алваро Арбелоа заяви, че състоянието на Мбапе се подобрява с всеки изминал ден, но решението за това дали да пътува за Манчестър ще бъде взето след тренировката в неделя. Вече е ясно и какво е то.

