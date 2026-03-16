Анчелоти за Бразилия, Винисиус, Валверде и новия Реал

Карло Анчелоти сложи край на престоя си като треньор на Реал Мадрид миналото лято. Той си тръгна като най-титулувания наставник в историята на „белите“, оставяйки незаличимо наследство. Въпреки това пред Карлето стоеше едно от малкото предизвикателства, които му липсваха в легендарната му кариера: да води национален отбор. Бразилия настоя и го убеди да поеме към заветната шеста световна титла.

По повод 25-годишнината на Radio MARCA спортното радио посети централата на Бразилската футболна конфедерация (CBF), за да отдаде почит на кариерата на италианския специалист. По време на интервюто Анчелоти говори за първите си месеци в Бразилия, връзката си с Реал Мадрид, контактите си с играчите на „кралския клуб“, еволюцията на футбола през последните десетилетия и визията си за футболисти като Винисиус и Валверде.

Анчелоти: Искам да подпиша за още четири години с Бразилия

- Благодарим ви, че ни отворихте вратите на новия си дом. Тук е по-цветно, отколкото във Валдебебас, бразилският дух е много по-различен от този в Мадрид.

- Кабинетът във Валдебебас беше много по-просторен, но различен. Тук има много цветове, много радост.

- Мислех си, че след като човек напусне Мадрид и спечели Шампионската лига, както направихте вие, единствената следваща стъпка може да бъде само Бразилия.

- Да, мисля, че е така. Нямах намерение да отивам в друг клуб след Реал Мадрид. Възможността за националния отбор на Бразилия се появи преди две години, след което поднових с Мадрид, но миналата година решихме, че е време да си тръгна и сега съм щастлив.

- Изглеждате добре, дори... по-красив.

- Да.

- Не знам дали сте по-малко притеснен...

- Сега със сигурност има по-малко стрес.

- По-малко стрес?

- По-малко стрес, защото няма толкова много мачове, работата е по-скоро свързана с наблюдение. Не се налага да подготвяш тренировки всеки ден. Това е различна работа, с много повече почивки, но е интересна и трябва да се наблюдават играчите... Бразилия има поне 70 футболисти, които могат да бъдат в националния отбор, и не е толкова лесно да се направи оценка на всички.

- Но след два месеца хората вече ще искат шестата титла...

- Искат я от много време. Това не е просто цел, а и мотивация.

- Усеща ли се този натиск на улицата и в ежедневието?

- Хората тук ме приемат много добре, уважаван съм и ме обичат много. Атмосферата в Бразилия е футболна, много страстна, хората са силно свързани с футбола. Това е щастлив, весел народ, добри хора.

- Имахте ли някакви съмнения, преди да подпишете с Бразилия?

- Не се колебах. Истината е, че старата бразилска школа реагира малко резервирано към чуждестранните треньори, но както казах, посрещането от всички беше фантастично. Имам много добри отношения с треньорите, които работят тук, например в Палмейрас, Фламенго или Баия. Говоря много с тях, защото вярвам, че могат да ми помогнат в търсенето на играчи, тъй като много от тях са в Европа, но други играят тук.

- Централата на CBF е като Валдебебас, тук те посрещат легенда след легенда. Нас ни посрещна Клаудио Бранко.

- Много е подобно, историята е много важна. В Мадрид историята присъства всеки ден във Валдебебас. Виждаш Ди Стефано, Пушкаш, Серхио Рамос, Касияс или Роналдо. Тук е същото – Пеле е в тази сграда всеки ден, както и Зико, Ромарио и всички велики легенди на бразилския футбол.

- Тренирали сте някои от най-добрите в света, но ако говорим само за бразилци, ще се получи отбор, способен да стане световен шампион.

- Да. На вратата бих могъл да сложа Дида. Кафу отдясно, Милитао или Тиаго Силва като централни защитници и Марсело отляво. В средата Каземиро, Кака... със сигурност забравям някого. Отдясно Родриго, или където той иска, отляво Винисиус, а в атака имам много съмнения: Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо... има много.

- В момента сте на прага на съставянето на почти окончателен списък за Световното първенство.

- Да се направи списъкът не е лесно, защото има много опции, особено в атака, където разполагаме с голям избор. Малко по-малко в халфовата линия или по фланговете, но има възможност да се изберат правилните играчи за предстоящите приятелски мачове и Световното първенство.

- Дойдохме и за да отбележим 25-годишнината на Radio MARCA. Спомняте ли си какво правехте през 2001 г.?

- През 2001 г. ме бяха уволнили от Ювентус и бях във ваканция, в очакване на Милан.

- Този период вероятно е бил един от тези, които са ви научили на най-много?

- Говорейки за треньорите, тук е доста обичайно да ги уволняват. Понякога те уволняват дори когато вършиш добра работа. Това ми се отрази много в личен план, защото когато те уволнят за първи път, ефектът е по-силен. Последният път беше в Наполи през 2020 г. и вече го приемаш като част от работата.

- Промени ли се много футболът през тези 25 години?

- Изключително много. Невероятно е колко се промени.

- За добро или за лошо?

- Не знам дали е за добро, или за лошо. По отношение на средата, със сигурност се е подобрил. По-добри стадиони, по-добри терени, по-добро съдийство благодарение на технологиите. Интензитетът се е повишил, но повече интензитет невинаги означава повече зрелище. Мисля, че днес за таланта е по-трудно да се прояви, отколкото преди 20 години.

- Липсва ли ви нещо от Реал и от Мадрид?

- Живея спокойно, защото всеки момент си има своя етап. Имам фантастични спомени от много дългия период в Мадрид и изключителна обич към клуба и хората, които работят там. Сега съм в друг проект и го изживявам със същия интензитет. Когато Реал Мадрид играе мач, аз го следя – не само за да гледам бразилците, но и за да гледам Мадрид и да помогна за победата.

- Използвате ли телефона, за да говорите с хора от Реал Мадрид?

- Да, понякога. След мача срещу Манчестър Сити поздравих клуба и президента. Говоря и с играчите. Онзи ден говорих с Родриго, за да видя как е. Поддържам контакт, да.

- Разбрахте ли защо онзи толкова перфектен Мадрид се промени толкова много след това?

- Футболът се променя от малки неща и с това се променя и химията. Не е само на ниво среда, не е само да замениш Кроос с Мбапе. През същата година си тръгва Начо, Карвахал се контузва, а Модрич играе по-малко. Старото поколение, което беше създало фантастична атмосфера в съблекалнята, вече го няма и трябва да дойде ново поколение футболисти, което да внесе характер, индивидуалност и пример. Това не става с едно щракване, нужно е време. Пристигането на Мбапе съвпадна с две важни напускания като тези на Кроос и Начо, което създаде различна атмосфера. Мбапе се справи фантастично, вкарвайки около 50 гола, но отборът изпитваше трудности да печели титли, защото футболът е в малките детайли и когато промениш нещо, невинаги може да се получи добре.

- Сега трябва да направите точно обратното с Бразилия, която опита с различни селекционери и сега се нуждае от това „щракване“.

- Да, абсолютно. Трудността трябва да бъде мотивация да се справим по-добре. Усещането ми е, че има подготвена среда за победи. Натискът е много голям, вярно е, но има и невероятна обич към националния отбор. Тук, когато играе националният отбор, целият свят спира – атмосферата не е същата като в Европа. Мисля, че в Европа националните отбори загубиха силата си заради календара с турнири като Шампионската лига. В Бразилия най-важният отбор е националният и за играчите е много специално да носят фланелката. Това е хубаво, но също така създава и прекомерен натиск върху футболиста. Една грешка в приятелски мач тук те наказва и искам да говоря с тях за това, за да не си оказват толкова голям натиск.

- Винаги сте харесвали поговорките.

- Да, харесвам ги.

- Има една, която гласи, че бързането е лош съветник.

- Има друга, която много ми харесва: „Работата и саможертвата побеждават таланта само когато талантът не работи и не се жертва“.

- Намирате ли бразилците от Реал Мадрид за много различни, когато са в националния отбор? Същите ли са Винисиус, Родриго и Милитао?

- Това, което се променя, е атмосферата в съблекалнята. В един клуб има играчи от много националности, а тук имаш 25 бразилци с един и същ език и една и съща култура. Комуникацията е по-директна и постоянна. Трудността за един клуб е да обедини всичко това и тенденцията е групата да се разделя, но това е напълно нормално.

🗣️ Carlo Ancelotti: “Vinicius has all characteristics of a Brazilian. A Brazilian is a person with joy, very humble.



There is not one arrogant person in Brazil NT or in any of the Brazilian people I know.



Vini is humble, cheerful and an extraordinary talent.” @marca pic.twitter.com/WGEZ443zQV — _Big K RMFC (@paul_anba_ntam) March 16, 2026

- Може ли Винисиус отново да доминира в световния футбол?

- Винисиус никога не се е провалял във важните мачове. Не си спомням полуфинал или четвъртфинал, в който да се е провалил. Може би Виси се е ядосал във Валенсия и е излязъл от мача, но във важните двубои никога не го е правил. Убеден съм, че ще направи страхотно Световно първенство, ако е в състава.

- Помогна ли ви този период да го разберете по-добре?

- Винисиус е бразилец, има характер на бразилец. Бразилецът е човек, изпълнен с радост, много смирен. Все още не съм срещал арогантен човек нито в CBF, нито сред бразилците, които познавам. Вини е смирение, радост и изключителен талант.

- Относно мача в Манчестър... ще продължи ли Реал Мадрид?

- Да, ще продължи. Трябва да се защитава добре и да има баланс.

- Балансът е любимата ви дума.

- Тя е идеална. Ще им трябва това и Валверде да играе.

- Изненада ли ви мачът на Валверде?

- Не ме изненада, все пак заложих треньорския си лиценз заради него... но трите гола, да, това беше невероятно. Изпратих му съобщение.

- И какво му казахте?

- Казах му: „Жалко, че нямаш бразилски паспорт“.