Официално: Мбапе, Белингам и Карерас са в групата на Реал за реванша с Манчестър Сити

Възстановените от своите контузии Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Алваро Карерас бяха включени в групата на Реал Мадрид за утрешното гостуване на Манчестър Сити в реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига. Тримата пропуснаха срещата на “Сантиаго Бернабеу”, но въпреки това “белите” успяха да запишат впечатляващ успех с 3:0.

Мбапе пропусна последните пет срещи на Реал, докато Белингам не беше на разположение в предишните девет мача. Последният двубой на английския национал бе срещу Райо Валекано.

Контузията на Карерас бе по-лека и той пропусна само мачовете с Манчестър Сити и Елче заради нея. Преди това бе наказан за сблъсъка със Селта.

В групата е и Дейвид Алаба, както и 19-годишните Марио Ривас и Хорхе Сестеро.