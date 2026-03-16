Гуардиола към играчите си: Да си останат вкъщи, ако не вярват в обрат срещу Реал

Гуардиола към играчите си: Да си останат вкъщи, ако не вярват в обрат срещу Реал

Пеп Гуардиола изпрати ясно послание към всички играчи на Манчестър Сити, които не вярват, че отборът може да направи обрат срещу Реал Мадрид в Шампионската лига. Каталунският треньор изисква вяра от своите футболисти, тъй като "гражданите" трябва да преодолеят тежката загуба с 3:0 на „Сантиаго Бернабеу“. „Небесносините“ изпитват затруднения да намерят постоянство напоследък, като са спечелили само един от последните си четири мача във всички турнири.

Въпреки това Пеп подчерта, че няма никакво търпение към пораженческо мислене в отбора си.

„Ако не вярват, това си е техен проблем. Те са възрастни, получават добри заплати. Ако не вярват в обрата в Шампионската лига, тогава да си ходят вкъщи, да си останат вкъщи. Трябва да опитаме. Какво имаме да губим?“.

„Харесвам отбора си. Знам, че днес модерният футбол не е такъв, но все пак ми харесва“, добави той.

